川普：B肝疫苗別急打 止痛藥恐與兒童自閉症風險相關

美國總統川普今天堅稱「沒有理由」讓新生兒接種B型肝炎疫苗，並警告孕婦應避免服用非處方止痛藥泰利諾，因為其主要成分可能與兒童自閉症風險相關。

綜合法新社與英國「衛報」報導，川普今天呼籲對嬰兒的常規疫苗接種時程進行重大修改，並在沒有證據的情況下，堅稱「沒有理由」讓新生兒接種B肝疫苗。B型肝炎無法完全治癒，且具高度傳染性。

川普說：「我會建議等孩子12歲、身體發育成熟後再施打。」這番言論違背了醫界的廣泛共識，即預防母嬰垂直傳染B型肝炎的最佳策略是在新生兒出生後24小時內接種B肝疫苗，以有效避免後續的肝臟損傷與肝癌。

川普政府今天還公布具高度爭議性的自閉症成因結論，同時推動相關研究，聲稱要尋找可能的「治癒方法」。

川普聲稱，孕婦應避免服用非處方止痛藥泰利諾（Tylenol），因其主要成分乙醯胺酚（acetaminophen）可能與兒童自閉症風險有關。此一主張遭到全球科學家強烈質疑，且與研究結果相矛盾。

川普在白宮與衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）並肩發言時說：「不是所有事情都百分之百了解或已知，但我認為我們已經取得很多進展。」

他直言：「服用泰利諾不好…所有孕婦在懷孕期間都應該和醫生討論限制使用這種藥物。」川普稍後再次強調：「不要服用泰利諾。這麼做沒有壞處。」

除此之外，當局也將研究使用亞葉酸（leucovorin）作為治療自閉症的潛在方案。亞葉酸現用於治療癌症及貧血。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）報告指出，2022年，美國每31名8歲兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙（ASD），症狀包括社交溝通與互動障礙，以及重複的行為模式。2000年的數據顯示，美國每150名兒童中，就有1人患有自閉症。

小羅勃甘迺迪將自閉症患者人數增加，歸咎於「環境毒素」，他稱自閉症是「一種成因複雜、多因素交織的疾病」，也曾多次主張自閉症盛行率上升與疫苗接種有關。

不過，專家認為，自閉症盛行率上升主要是因為篩檢更加普及和診斷標準改變。他們同時指出，自閉症的成因與遺傳因素有相當大的關係。