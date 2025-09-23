巴西前總統波索納洛遭判刑 美國制裁審案法官及妻子

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）(中)。(路透)
美國今天宣布制裁巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的妻子薇薇安。莫瑞斯曾主導審理前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）密謀政變案並予定罪。

莫瑞斯本人已於今年7月與其他多位巴西官員一同遭受美國制裁。

美國總統川普（Donald Trump）為波索納洛長期盟友，曾多次抨擊巴西當局對波索納洛的審判，稱為「獵巫行動」。

法新社報導，美國這波施壓，對象是莫瑞斯的56歲妻子薇薇安（Viviane Barci de Moraes），以及與家族有關、位於聖保羅的一家公司Lex。

根據美國財政部聲明，這項制裁禁止薇薇安及Lex公司與美國公民或企業進行經濟活動，並凍結其資產及暫停簽證。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示：「莫瑞斯主導一系列壓制性檢查、任意拘捕及政治檢控，包括對前總統波索納洛。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也指控莫瑞斯「操縱法院權力，准許任意羈押，並打壓言論自由」。

巴西最高法院於本月11日判決波索納洛密謀政變罪名成立，判處27年徒刑。

巴西現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）為左派領袖，於2022年大選中擊敗右派波索納洛。

