TikTok最快本周簽協議 美國政府不持股、不入董事會

美國總統川普日前宣布已和中國達成海外版TikTok的出售協議，白宮22日指出，川普預計本周簽署協議；按協議內容，TikTok將由多數的美國投資方所持有。

此外，全國公共電台（NPR）報導指出，美國政府不會持有股分，也不會擁有董事會席次。

川普日前宣布美中已針對TikTok達成協議，他並與中國國家習近平通話確認協議內容，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）22日指出，川普預計本周簽署協議，TikTok到時將由多數的美國投資方持有，並由具備國家安全和網路安全專長的董事會掌控。

李維特表示，科技企業甲骨文（Oracle）與美國政府合作，將為TikTok提供安全服務，並獨立負責監控所有TikTok美國用戶的使用和數據安全；李維特說，美國用戶的數據將被儲存在美國、甲骨文所屬的數據伺服器上，防範來自中國或其他外國競爭對手的監視或干預。

李維特也說，TikTok的演算法會在美國重新訓練，不受TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的控制，且TikTok會維持全球性的平台，意指美國用戶可以看到其他國家用戶的發文。

李維特也指出，雖然她尚未掌握協議的具體內容，但李維特指出，這項協議將在接下來的4年裡，為美國創造1780億美元的經濟活動；李維特說，這不但讓美國年輕人可以繼續使用TikTok，也讓小型企業能夠繼續使用這個平台來做生意。

華爾街日報日前引述知情人士指出，TikTok業務將由甲骨文、私募股權投資公司「銀湖資本」（Silver Lake）和創投公司「安德森霍羅維茲」(Andreessen Horowitz）在內的投資人集團控股八成，中國股東持有剩餘股份。新公司將設立美國人主導的董事會，其中一名成員由美國政府指定。

川普21日接受福斯新聞訪問時點名美國投資人有甲骨文共同創辦人艾里森、戴爾科技執行長戴爾和福斯公司（Fox Corp.）執行長拉克蘭（Lachlan Murdoch）等人。

NPR報導說，有不具名的資深白宮官員表示，美國政府將不會取得TikTok股分或董事會席次，並表示，協議內容是對美中法律妥協的結果。

美國前總統拜登去年4月簽署由兩院通過的法案，限期字節跳動在今年1月19日前出售TikTok，否則必須下架，並獲得最高法院的支持；TikTok雖然短暫停止服務，不過川普上任後，隨即簽署行政命令，延遲禁令執行，並多次延期，最新簽署的行政命令將禁令延至12月16日。