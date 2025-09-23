聯合國80週年 逾半美國人認為表現不佳17%支持退出

聯合國成立80週年，蓋洛普（Gallup）今天公布民調顯示，60%的受訪者認為聯合國有存在必要，與過去十年相比略有下降。63%則認為聯合國在解決全球問題方面表現不佳；17%支持美國放棄成員資格。

從黨派角度來看，共和黨傳統上更可能認為聯合國沒有必要存在，而民主黨通常對聯合國持更正面的看法。這份民調顯示，59%的共和黨受訪者認為聯合國沒有發揮必要作用，只有19%的民主黨受訪者持相同看法。

美國民眾過去對聯合國的支持率更高，美國Politico政治新聞網指出，1997年的民調曾顯示，有85%的受訪者認為聯合國在世界上扮演必要角色。

大多數美國人仍支持美國政府為聯合國提供資金，如今35%希望維持現有水準，25%盼追加，37%表示傾向減少資金。79%的受訪者認為美國應續留聯合國，17%認為美國應該放棄成員資格。

雖然大多數的兩黨支持者與獨立選民都認為美國應該續留聯合國，但共和黨受訪者更可能認為美國應該放棄成員資格。只有4%的民主黨受訪者持這種觀點，相比之下，獨立選民為17%，共和黨受訪者則高達36%。

美國是聯合國最大金主，承擔22%的常規預算，而美國總統川普一貫主張美國應減少參與國際組織，削減對外援助。

川普2月宣布退出聯合國人權理事會，7月退出聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO），因為「繼續參與不符合美國國家利益」。他在第一任總統任內也曾採取類似行動，退出世界衛生組織（World HealthOrganization）、巴黎氣候協定及伊朗核協議。

拜登（Joe Biden）2021年上任後，推翻這些決定。

這項民調於8月1日至20日隨機電訪1094名美國成年人。調查誤差幅度為正負4個百分點。

聯合國1945年成立。80年後的今天，聯合國正面臨多重危機，引發外界對其未來的質疑。國際危機組織（International Crisis Group）駐聯合國主任高恩（Richard Gowan）對法新社表示，聯合國安全理事會（UN Security Council）未能對烏克蘭和加薩走廊等重大衝突採取行動，讓許多國家「深感沮喪」。

究其原因，很大程度上是由於安理會5個常任理事國英國、中國、法國、俄羅斯和美國擁有否決權，而這些國家之間也存在明顯利益衝突。