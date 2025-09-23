評保守派網紅遇害遭停播 吉米金摩脫口秀23日復播

中央社／ 洛杉磯22日綜合外電報導

美國脫口秀主持人吉米金摩因評論保守派政治網紅柯克遇害，節目17日起遭停播。迪士尼公司今天宣布，他的深夜脫口秀節目將於23日重返螢光幕。

迪士尼（Disney）旗下的美國廣播公司（ABC）17日宣布無限期停播吉米金摩（Jimmy Kimmel）的節目，原因是他15日在節目裡對柯克（Charlie Kirk）遇害的相關評論招致大量批評。

吉米金摩當時在節目裡說：「上週末我們看到MAGA陣營這群人可謂毫無底線，他們試圖和殺害柯克的那個小子撇清關係，並想盡辦法從這件事中獲取政治利益。」

迪士尼今天發布聲明：「上週三我們決定暫停節目製播，以免在全國情緒激昂之際進一步加劇緊張。之所以做出這個決定，是因我們認為部分言論在時間點上並不恰當，顯得缺乏敏感度。」

「過去幾天，我們與吉米金摩進行深入對話，經過討論後，我們決定讓節目於週二（23日）恢復播出。」

法新社指出，吉米金摩突遭停播很顯然是川普政府對美廣合作商施壓所致，也引發自由派的強烈憤怒。批評人士指出，吉米金摩之所以成為目標是因他經常公開批評總統川普。

吉米 迪士尼 美國

延伸閱讀

柯克告別式 遺孀艾瑞卡：我原諒兇手

影／撕破臉後首同框！川普馬斯克現身柯克追思會「握手言和」畫面曝

柯克告別式人潮如超級盃 美國保守運動能量大增

川普形容亡友為「殉道烈士」：歷史將銘記柯克

相關新聞

10萬人追悼柯克 川普：他是自由烈士

美國保守派網紅柯克的葬禮和追悼大會廿一日在亞利桑納州州農體育場舉行，柯克遺孀艾瑞卡致詞時表明原諒凶手，令與會者動容。美國...

美民主黨要求對話無果？白宮：盼通過延長撥款法案

美國聯邦政府再度面臨關門危機，聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和參議院少數黨領袖舒默（Ch...

西方多國承認巴勒斯坦 白宮：這是獎勵哈瑪斯

英國、加拿大、澳洲、葡萄牙等國近日陸續宣布承認巴勒斯坦國家地位，美國白宮22日表示，美國總統川普不同意這樣的決定，認為這...

TikTok協議最快本周簽署 白宮：由美國投資方持有

美國總統川普日前稱已和中國達成海外版TikTok的出售協議，白宮22日指出，川普預計本周簽署協議；按協議內容，TikTo...

傳川普本週簽署行政命令 批准TikTok協議

華爾街日報今天引述白宮高官說法報導，美國總統川普（DonaldTrump）預計本週稍後簽署行政命令，批准美中近來達成的T...

美國舊金山灣區地震規模4.3 民眾稱震感強烈

美國地質調查所（United States Geological Survey）表示，加州舊金山灣區（San Franc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。