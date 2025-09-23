10萬美元申請H1B簽證 美國務院：不影響簽證更新的費用
美國總統川普日前宣布，企業必須支付10萬美元申請H1B專業人士簽證，美國國務院21日發出聲明指出，這只包含21日之後新申請的H1B簽證；國務院也指出，10萬美元的費用不包含在21日之前已經簽發的簽證，也不影響更新簽證的費用。
此外，國務院也指出，10萬美元是一次性的申請費用，非年費。
川普19日簽署公告（Proclamation），要求企業支付10萬美元來申請H1B專業人士簽證，引發爭議，同時也造成不少誤解。
國務院21日做出說明指出，10萬美元的費用只包含在美東時間9月21日之後送出申請的H1B專業人士簽證，也包括2026年的抽籤。
國務院也指出，總統的公告內容不包括任何在美東時間9月21日之前送出申請的H1B專業人士簽證，也不改變任何簽證更新延期的費用；總統的公告不會影響到既有簽證持有者進出美國的狀況。
至於美國商務部長盧特尼克日前說企業必須每年付出10萬美元的費用，國務院也做出澄清，指10萬美元是一次性的申請費用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言