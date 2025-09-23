10萬美元申請H1B簽證 美國務院：不影響簽證更新的費用

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院。（新華社）
美國國務院。（新華社）

美國總統川普日前宣布，企業必須支付10萬美元申請H1B專業人士簽證，美國國務院21日發出聲明指出，這只包含21日之後新申請的H1B簽證；國務院也指出，10萬美元的費用不包含在21日之前已經簽發的簽證，也不影響更新簽證的費用。

此外，國務院也指出，10萬美元是一次性的申請費用，非年費。

川普19日簽署公告（Proclamation），要求企業支付10萬美元來申請H1B專業人士簽證，引發爭議，同時也造成不少誤解。

國務院21日做出說明指出，10萬美元的費用只包含在美東時間9月21日之後送出申請的H1B專業人士簽證，也包括2026年的抽籤。

國務院也指出，總統的公告內容不包括任何在美東時間9月21日之前送出申請的H1B專業人士簽證，也不改變任何簽證更新延期的費用；總統的公告不會影響到既有簽證持有者進出美國的狀況。

至於美國商務部長盧特尼克日前說企業必須每年付出10萬美元的費用，國務院也做出澄清，指10萬美元是一次性的申請費用。

簽證 國務院 美國

延伸閱讀

美媒：哈瑪斯擬致函要求川普保證60天停火 換取一半人質獲釋

川普：俄若持續挑釁 美將協防波蘭和波羅的海國家

紐時曝台灣這產業30年穩居美國頭號供應國！川普關稅上路後「苦哈哈」

金正恩向川普喊話 專家：意在預防國內動盪

相關新聞

10萬美元申請H1B簽證 美國務院：不影響簽證更新的費用

美國總統川普日前宣布，企業必須支付10萬美元申請H1B專業人士簽證，美國國務院21日發出聲明指出，這只包含21日之後新申...

英全球頂尖人才簽證擬免費 對決美H-1B天價費用

英國首相施凱爾正考慮取消部分海外頂尖人才的簽證申請費用，以吸引世界級科學家、學者和數位專家赴英，協助促進經濟成長。此舉與...

整理／川普政府推天價簽證！H-1B哪裡特別？2國申請占逾8成

美國總統川普宣布調整H-1B簽證申請費用，雇主須支付的金額，從原本的1500美元（約台幣4.5萬元）大漲至10萬美元（約台幣302萬元），希望藉此維持美國勞工的公平競爭環境，引發關注。《聯合新聞網》為你整理H-1B簽證是什麼、申請要求和流程，和簽證新規可能造成的影響。

美企哭暈！年付140億美元H-1B簽證費 但川普送了份大禮給別人

美國大幅提高H-1B工作簽證申請費，金額將暴漲1000%到令人咋舌的10萬美元（約台幣300萬元），根據金融時報報導，若...

美H-1B簽證費創天價 圖解最受衝擊國家與企業 會影響台灣嗎

美國川普政府19日宣布，H-1B工作簽證申請費從1500美元（約台幣4.5萬元）增至10萬美元（約台幣302萬元），21日起實施。部分科技公司在新規頒布後，立即要求持該簽證的員工20日前返美，且入境後不得再離開美國。

美國總統川普19日宣布 H-1B簽證擬加徵300萬年費

美國總統川普19日簽署聲明宣布，將要求企業每年為H-1B工作簽證支付10萬美元（約新台幣304.8萬元），恐重創高度倚賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。