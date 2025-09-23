聽新聞
美民主黨要求對話無果？ 白宮：盼通過延長撥款法案

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。(本報資料照片)
美國國會山莊。(本報資料照片)

美國聯邦政府再度面臨關門危機，聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）日前寫信給美國總統川普，要求見面；白宮22日重申說，白宮和共和黨希望通過延長撥款法案，讓聯邦政府可以運作到11月21日。

在舒默（Chuck Schumer）的合作之下，美國國會今年3月通過延長撥款案，將聯邦政府的預算延至9月30日，避免聯邦政府關門，不過舒默的決定也引來黨內的強烈不滿；如今9月30日的期限將至，民主黨展現出更為強硬的立場。

Politico日前報導指出，聯邦參眾議院的民主黨都堅持，若沒有跨黨派的對話，他們不會同意任何撥款；民主黨也要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼。

雖然眾議院日前以217票比212票通過延長撥款法案，但共和黨在參院的席次優勢不大，若想順利過關，恐面臨挑戰。

據了解，佛瑞斯和舒默日前寫信要求與川普見面，李維特說，聯邦政府持續與兩黨議員溝通，但目前沒有規畫任何會面。

李維特說，白宮和共和黨都希望通過延長撥款法案，讓聯邦政府能持續運作至11月21日，也讓整年度的撥款得以有進度。

李維特說，如果政府關門，一般家庭和農民都將受到傷害，民主黨清楚知道什麼才是對的決定，就是與共和黨一同通過延長撥款法案；李維特表示，民主黨過去也反對聯邦政府關門，現在卻改變想法，她也說，如果政府當真關門，將會是民主黨的錯。

民主黨 法案 李維特

