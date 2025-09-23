西方多國承認巴勒斯坦 白宮：這是獎勵哈瑪斯

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影

英國、加拿大、澳洲、葡萄牙等國近日陸續宣布承認巴勒斯坦國家地位，美國白宮22日表示，美國總統川普不同意這樣的決定，認為這是在獎勵巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）；川普預計23日在聯合國大會發表談話，預料將談及相關議題。

以色列持續對加薩的攻勢引發國際反彈，不少西方國家分別宣布承認巴勒斯坦，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普的態度很明確，他不同意他們所做出的決定。

李維特說，川普不認為這些國家的做法有助於讓哈瑪斯釋放人質；李維特指出，讓人質獲得釋放是目前在加薩的主要目標。

李維特說，川普認為，這些國家承認巴勒斯坦無助於結束衝突和戰爭，反倒是在獎勵哈瑪斯；李維特說，川普相信這些來自美國部分盟友的決定是說大於做，並認為川普明日會針對這個部分發表談話。

川普預計23日以「美國全球力量的復興」（renewal of American strength around the world）為題，在聯合國大會發表演說。

川普 李維特 美國

延伸閱讀

美媒：哈瑪斯擬致函要求川普保證60天停火 換取一半人質獲釋

川普：俄若持續挑釁 美將協防波蘭和波羅的海國家

金正恩向川普喊話 專家：意在預防國內動盪

美國：英加澳承認巴勒斯坦國為作秀

相關新聞

西方多國承認巴勒斯坦 白宮：這是獎勵哈瑪斯

英國、加拿大、澳洲、葡萄牙等國近日陸續宣布承認巴勒斯坦國家地位，美國白宮22日表示，美國總統川普不同意這樣的決定，認為這...

TikTok協議最快本周簽署 白宮：由美國投資方持有

美國總統川普日前稱已和中國達成海外版TikTok的出售協議，白宮22日指出，川普預計本周簽署協議；按協議內容，TikTo...

傳川普本週簽署行政命令 批准TikTok協議

華爾街日報今天引述白宮高官說法報導，美國總統川普（DonaldTrump）預計本週稍後簽署行政命令，批准美中近來達成的T...

美國舊金山灣區地震規模4.3 民眾稱震感強烈

美國地質調查所（United States Geological Survey）表示，加州舊金山灣區（San Franc...

紐時曝台灣這產業30年穩居美國頭號供應國！川普關稅上路後「苦哈哈」

紐約時報22日報導，台灣除了是全球知名的半導體製造重鎮，更是鮮為人知的「螺絲出口大國」，三十多年來穩居美國金屬緊固件首要...

紐約租房要另付1月押金 競爭激烈 留學生叫苦

紐約市租屋市場向來好房難求、價格高昂。然而，在此租房的國際學生卻需要在租金之外另付一筆高價擔保費(押金)，通常價格等於一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。