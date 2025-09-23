TikTok協議最快本周簽署 白宮：由美國投資方持有

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影

美國總統川普日前稱已和中國達成海外版TikTok的出售協議，白宮22日指出，川普預計本周簽署協議；按協議內容，TikTok將由多數的美國投資方所持有。

川普日前宣布美中已針對TikTok達成協議，他並與中國國家習近平通話確認協議內容，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）22日指出，川普預計本周簽署協議，TikTok到時將由多數的美國投資方持有，並由具備國家安全和網路安全專長的董事會掌控。

李維特表示，科技企業甲骨文與美國政府合作，將為TikTok提供安全服務，並獨立負責監控所有TikTok美國使用戶的使用和數據安全；李維特說，美國使用戶的數據將被儲存在美國、甲骨文所屬的數據伺服器上，防範來自中國或其他外國競爭對手的監視或干預。

李維特也說，TikTok的演算法會在美國重新訓練，不受TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的控制，且TikTok會維持全球性的平台，意指美國用戶可以看到其他國家用戶的發文。

李維特也指出，雖然她尚未掌握協議的具體內容，但李維特指出，這項協議將在接下來的4年裡，為美國創造1780億美元的經濟活動；李維特說，這不但讓美國年輕人可以繼續使用TikTok，也讓小型企業能夠繼續使用這個平台來做生意。

