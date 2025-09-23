聽新聞
10萬人追悼柯克 川普：他是自由烈士

聯合報／ 編譯陳韻涵盧炯燊、記者王若馨／連線報導
美國總統川普廿一日在力挺他的保守派網紅柯克追悼會致詞。法新社
美國總統川普廿一日在力挺他的保守派網紅柯克追悼會致詞。法新社

美國保守派網紅柯克的葬禮和追悼大會廿一日在亞利桑納州州農體育場舉行，柯克遺孀艾瑞卡致詞時表明原諒凶手，令與會者動容。美國總統川普形容柯克是永遠的美國自由烈士，並在演說尾聲連喊三聲「戰鬥」，儀式以川普與艾瑞卡的擁抱結束。

這次長達數小時的追悼會是空前的政治與宗教活動，會場像大型教會，紐約時報報導說這反映基督教保守派與共和黨在川普任內高度融合。川普政府和共和黨高層都到場，艾瑞卡、川普、內閣官員、右派評論員、牧師輪流致詞。

艾瑞卡已接掌柯克創辦的「美國轉捩點」執行長和董事會主席，她在熱烈掌聲中上台，表示柯克已準備迎接死亡，沒什麼太難或太痛苦的事，「有工作未完成，但沒什麼未了遺憾」。

川普（左）在柯克追悼會上安慰柯克遺孀艾瑞卡（右）。兩人擁抱並接受台下群眾打氣。法新社
川普（左）在柯克追悼會上安慰柯克遺孀艾瑞卡（右）。兩人擁抱並接受台下群眾打氣。法新社

艾瑞卡也說，柯克想救年輕人，就像奪走他性命的凶手那種人，「我原諒他，因為這是耶穌會做的事，也是查理（柯克名字）會做的事；仇恨的答案非仇恨，我們從福音中知道的答案是愛」。艾瑞卡未點名涉嫌行凶的廿二歲槍手羅賓森。

川普在壓軸演說表示，柯克的死讓全美震驚哀悼，「他在世間的聲音將世代流傳，他的名字將永遠銘刻在美國最偉大愛國者史冊」。對艾瑞卡原諒凶手，川普說「我才不要寬恕對手」。

鳳凰城附近的州農體育場觀眾席可容納七萬人，美媒預估場外人潮過多，主辦單位另安排一座鄰近場館當第二現場，總人數上看十萬。曾是川普盟友、後來疏遠的科技富豪馬斯克也現身，被拍到一度與川普並肩而坐、交談握手。副總統范斯、國務卿魯比歐、防長赫塞斯等人也出席。

柯克被視為川普在去年總統大選的年輕男性選民吸票機。路透引述兩位知情人士報導，川普政府正盡力保住柯克打造的強大選民動員機器，尤其「美國轉捩點」。第三位消息人士說，范斯將擔任柯克遺留的角色。艾瑞卡雖已接掌前述組織，但並無柯克的魅力，白宮已決定由范斯與年輕人接觸，可能今年開始到各大學演講。

川普 共和黨 馬斯克 網紅 美國

