快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

傳川普本週簽署行政命令 批准TikTok協議

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普（DonaldTrump）預計本週稍後簽署行政命令，批准美中近來達成的TikTok協議。（歐新社）
美國總統川普（DonaldTrump）預計本週稍後簽署行政命令，批准美中近來達成的TikTok協議。（歐新社）

華爾街日報今天引述白宮高官說法報導，美國總統川普（DonaldTrump）預計本週稍後簽署行政命令，批准美中近來達成的TikTok協議，使此協議符合美國法規。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），此舉將為美中雙方長達數月的磋商劃下句點。這些磋商凸顯兩國展開更廣泛的貿易談判，並鞏固外界期盼已久的協議時程表，使TikTok這個短影音平台能繼續在美國營運。

根據美中的TikTok協議架構，TikTok在美國的控制及營運權，將從中國母公司字節跳動（ByteDance）轉移給一個由數個美國投資方組成的聯合團隊，接手的美方營運團隊將使用「字節跳動」授權的技術運行演算法。

路透社20日引述白宮官員報導，協議內容還規定TikTok演算法「必須在美國境內，脫離字節跳動控制下，安全地進行維護、訓練及營運」。

TikTok與白宮暫未回應路透社的置評請求。

新接手TikTok在美營運的團隊，含新投資方與既有投資方，將共同持有約80%股份，字節跳動保留的TikTok美國版持股將低於20%，以符合美方法規。

川普昨天表示，媒體大亨梅鐸（LachlanMurdoch）、甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）、戴爾公司執行長戴爾（MichaelDell），將以美國投資者身分，參與讓TikTok持續在美國營運的協議。

前總統拜登（Joe Biden）政府時期，美國會通過立法，要求字節跳動出售TikTok在美業務，否則將面臨禁用令。TikTok在美用戶多達1億7000萬人。

川普上任後多次延後實施禁令，並將TikTok相關協商，納入與中國展開廣泛經濟談判的一環。

TikTok 美國 字節跳動

延伸閱讀

市場消化聯準會降息 亞股收盤互有漲跌

川普：俄若持續挑釁 美將協防波蘭和波羅的海國家

紐時曝台灣這產業30年穩居美國頭號供應國！川普關稅上路後「苦哈哈」

金正恩向川普喊話 專家：意在預防國內動盪

相關新聞

傳川普本週簽署行政命令 批准TikTok協議

華爾街日報今天引述白宮高官說法報導，美國總統川普（DonaldTrump）預計本週稍後簽署行政命令，批准美中近來達成的T...

美國舊金山灣區地震規模4.3 民眾稱震感強烈

美國地質調查所（United States Geological Survey）表示，加州舊金山灣區（San Franc...

紐時曝台灣這產業30年穩居美國頭號供應國！川普關稅上路後「苦哈哈」

紐約時報22日報導，台灣除了是全球知名的半導體製造重鎮，更是鮮為人知的「螺絲出口大國」，三十多年來穩居美國金屬緊固件首要...

紐約租房要另付1月押金 競爭激烈 留學生叫苦

紐約市租屋市場向來好房難求、價格高昂。然而，在此租房的國際學生卻需要在租金之外另付一筆高價擔保費(押金)，通常價格等於一...

調查：民主黨正在流失Z世代選民 尤其年輕男性更愛共和黨

選舉分析機構「決策台總部」(Decision Desk HQ，DDHQ)近日發布的一份報告認為「Z世代的政治路線似乎與千...

有美國支持 內唐亞胡揚言抵制挺巴國家

在美國支持下，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)21日在政府周會上誓言，以國將抵制所有承認巴勒斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。