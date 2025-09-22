傳川普本週簽署行政命令 批准TikTok協議

華爾街日報今天引述白宮高官說法報導，美國總統川普（DonaldTrump）預計本週稍後簽署行政命令，批准美中近來達成的TikTok協議，使此協議符合美國法規。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），此舉將為美中雙方長達數月的磋商劃下句點。這些磋商凸顯兩國展開更廣泛的貿易談判，並鞏固外界期盼已久的協議時程表，使TikTok這個短影音平台能繼續在美國營運。

根據美中的TikTok協議架構，TikTok在美國的控制及營運權，將從中國母公司字節跳動（ByteDance）轉移給一個由數個美國投資方組成的聯合團隊，接手的美方營運團隊將使用「字節跳動」授權的技術運行演算法。

路透社20日引述白宮官員報導，協議內容還規定TikTok演算法「必須在美國境內，脫離字節跳動控制下，安全地進行維護、訓練及營運」。

TikTok與白宮暫未回應路透社的置評請求。

新接手TikTok在美營運的團隊，含新投資方與既有投資方，將共同持有約80%股份，字節跳動保留的TikTok美國版持股將低於20%，以符合美方法規。

川普昨天表示，媒體大亨梅鐸（LachlanMurdoch）、甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）、戴爾公司執行長戴爾（MichaelDell），將以美國投資者身分，參與讓TikTok持續在美國營運的協議。

前總統拜登（Joe Biden）政府時期，美國會通過立法，要求字節跳動出售TikTok在美業務，否則將面臨禁用令。TikTok在美用戶多達1億7000萬人。

川普上任後多次延後實施禁令，並將TikTok相關協商，納入與中國展開廣泛經濟談判的一環。