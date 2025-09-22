美國舊金山灣區地震規模4.3 民眾稱震感強烈
美國地質調查所（United States Geological Survey）表示，加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）今天凌晨發生規模4.3地震。許多民眾表示震感強烈。
美聯社報導，地震發生於太平洋夏令時間（PDT）凌晨3時前不久，美國地質調查所說，震央位於柏克萊市（Berkeley）東南東方。
許多民眾表示感受到明顯搖晃，手機警報也隨之響起。
目前還不清楚是否有人員傷亡或重大災損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言