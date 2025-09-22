美國舊金山灣區地震規模4.3 民眾稱震感強烈

快訊

中央社／ 加州柏克萊22日綜合外電報導
加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）今天凌晨發生規模4.3地震。圖擷自美國地質調查所
加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）今天凌晨發生規模4.3地震。圖擷自美國地質調查所

美國地質調查所（United States Geological Survey）表示，加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）今天凌晨發生規模4.3地震。許多民眾表示震感強烈。

美聯社報導，地震發生於太平洋夏令時間（PDT）凌晨3時前不久，美國地質調查所說，震央位於柏克萊市（Berkeley）東南東方。

許多民眾表示感受到明顯搖晃，手機警報也隨之響起。

目前還不清楚是否有人員傷亡或重大災損。

