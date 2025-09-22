紐時曝台灣這產業30年穩居美國頭號供應國！川普關稅上路後「苦哈哈」

紐約時報22日報導，台灣除了是全球知名的半導體製造重鎮，更是鮮為人知的「螺絲出口大國」，三十多年來穩居美國金屬緊固件首要供應來源。但是川普政府50%鋼鋁關稅在6月上路後，台灣螺絲廠苦苦掙扎，加上台幣升值和中國大陸低價競爭，產業面臨前所未有的壓力。

台灣除了半導體聞名全球，還是日常生活不可或缺、卻常被忽視的螺絲大國。台灣螺絲大部分銷往美國，三十多年來一直是美國最大的螺絲和金屬緊固件來源國，包括螺帽與螺栓等，廣泛用於機場、庭院平台到浴室櫃等建設工程。

台灣南部路竹、岡山一帶更是密集的螺絲產業聚落，約有1500家工廠林立，平均每8人就有一人投身螺絲產業。然而，川普政府自6月開徵50%鋼鋁關稅後，台灣螺絲廠商對未來幾個月能否撐下去憂心忡忡。

高雄世豐螺絲自1973年創立，長年出口美國，供應家得寶（Home Depot）等零售商。第三代接班人、總經理陳駿彥（Kent Chen）透露，自川普關稅上路以來，公司訂單比去年同期下滑近2成，陷入「暫停模式」，「很多客戶都說再看看，然後就沒下文了。」

紐時報導指出，台灣科技產品的8月出口表現，如晶片和人工智慧伺服器，比去年同期大增超過5成，因為企業提前出貨，以避免可能的漲價。不過，像螺絲這類的非科技產品出口則下滑近6%。

加上台幣今年大幅升值也對出口導向的螺絲業造成沉重打擊。陳駿彥坦言：「我們從不虧錢，但今年第二季因匯率真的虧很大。」

同時，台灣最大的螺絲公司之一的路竹新益總經理蔡仁哲指出，來自中國的低價報價，往往比台灣低3至5成，也讓台灣螺絲業雪上加霜，關稅與匯率雙重壓力已將產業推到臨界點，還要與晶片業爭搶政府支援和勞動力。

像世豐、路竹新益等大公司在中國、菲律賓與越南都有工廠，可以轉移生產分散成本，至於多數中小型廠商缺乏這樣的彈性，只能硬扛關稅與匯率壓力。

家得寶執行長戴克（Ted Decker）已經表明，未來沒有任何一個國家能占它總採購量的10%以上。

但台灣業者直言，美國缺乏可替代工廠與勞動力。蔡仁哲強調：「連台積電在美國亞利桑那廠都難找熟練工人，更何況是處理滾燙鋼材的螺絲廠？這種工作在美國根本不可能。」