以色列暗示回擊巴勒斯坦國承認潮 CNN：把川普支持當神主牌

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以往被視為以色列最親近盟友的英、澳、加拿大，近日相繼承認巴勒斯坦國地位，刺激以色列進一步暗示對約旦河西岸占領區的併吞行動。圖為約旦河西岸布爾津村一個山丘，今年5月23日被以色列屯墾區民眾插滿以色列國旗。美聯社
美國有線電視新聞網（CNN）分析，以往被視為以色列最親近盟友的英國、澳洲、加拿大，近日相繼承認巴勒斯坦國地位，刺激以色列進一步暗示對約旦河西岸占領區的併吞行動。事實上，以色列總理內唐亞胡本來能做的回應不多，但正是美國川普政府的公開支持，才讓內唐亞胡仗著這層外交保護傘，自認為能無所顧忌行事。

英國、澳洲、加拿大與葡萄牙等多國，21日相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位。目前聯合國193個會員國中，已有147國承認巴勒斯坦。在西方主要國家中，法國7月率先表態承認巴勒斯坦，英法身為安理會常任理事國，立場轉變不僅強化國際主流，與中國和俄羅斯同一陣線，也讓美國成為唯一仍反對的常任理事國。

內唐亞胡21日在內閣例會強硬表示，以色列將在聯合國及其他國際場合「對抗針對我們的惡意宣傳，以及要求建立巴勒斯坦國的呼聲」，強調這將「危及以色列的生存，並構成對恐怖主義的荒謬獎賞」。

內唐亞胡說，國際社會將在未來幾天聽到以色列的立場，並指出以色列已將約旦河西岸猶太人定居點規模翻倍，「我們會繼續走這條路」。CNN指出，這番話指涉以色列內部討論併吞約旦河西岸占領區，此舉已經違反國際法。

內唐亞胡並未具體說明回應措施，但表示將在本周與美國總統川普會晤後宣布。

CNN分析，如果沒有川普撐腰，內唐亞胡能回應的方式其實不多；但有了川普政府支持，內唐亞胡顯然也在釋放這樣的訊息，讓內唐亞胡覺得自己可以仗著美國外交保護傘為所欲為。

以色列極右翼盟友更進一步施壓，要求政府全面併吞西岸或大部分地區。財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）直言，唯一回應就是「徹底將巴勒斯坦建國從議程剔除」；國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）則揚言將提案落實以色列主權，甚至呼籲解散巴勒斯坦自治政府。

英國、加拿大和澳洲本是以色列的親密盟友，這些國家承認巴勒斯坦國，更激起以色列憤怒，也沒有動搖以國政府推動併吞約旦河西岸的立場，讓以色列政府在與許多西方國家的外交交鋒中更加強硬。

按照內唐亞胡的世界觀，以色列唯一需要的國際夥伴就是美國，而他已經有了川普政府的公開支持。

以色列 內唐亞胡 巴勒斯坦

