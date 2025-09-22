美佈道門票全售罄 逾千人決志歸向基督

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

美國數萬人近日聚集北卡羅來納州威克斯伯勒的戶外廣場，在一座高達33.5公尺的十字架下一同敬拜，並在歌唱祈禱中尋求認識耶穌。現場，超過1000名與會者決定將自己的生命獻給基督，並約有100人當場受洗歸主。

《基督教廣播網》報導，這場戶外佈道會由基督教組織FaithFest主辦，他們在聲明中強調，這是有史以來第一次戶外佈道會的門票全部售罄，上帝的靈以難忘的方式充滿整個場地，讚美主耶穌！

吸引眾人認識耶穌

美國福音佈道家葛福臨也在社群媒體上分享：「感謝天父，這些決定離棄罪惡、信靠耶穌基督的人，他們的生命從此被永遠改變了。有些人在禮拜結束後就受了洗！」他也引用使徒行傳4:12經文：「除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」

據報導，去年FaithFest活動結束後，數百名參與者決定將自己的生命獻給基督，並有超過70人立即受洗。如今，FaithFest仍需數百名志工和眾多支持者的共同努力，才能實現每年度的福音佈道大會，高舉耶穌基督。

如同《FaithFest》使命所言：「FaithFest 是一項龐大福音事工，我們內心正在吶喊，要讓每一位參加佈道會的人們被吸引到主的面前，得著生命永遠的改變。」

