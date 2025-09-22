川普官員邊境沙皇霍曼涉收賄 司法部查無實據結案
兩名知情人士說，美國前總統拜登任內曾調查美國總統川普第1任期移民官員霍曼涉嫌從臥底FBI探員收賄5萬美元案。但美國司法部今天宣布以未發現有可信犯罪事證結案。
路透社報導，目前擔任川普政府主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan），曾在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任美國移民暨海關執法局（ICE）官員，並在川普（Donald Trump）第1個任期期間出任代理局長。
川普卸任後的4年期間，霍曼經營顧問公司，協助企業取得與移民相關的政府合約。
1名消息人士對路透社透露，針對霍曼的調查在2024年8月、拜登（Joe Biden）總統任期尾聲時啟動，起因是一項獨立的國安調查。在調查中，調查對象多次提及霍曼，指稱他以換取政府未來合約為由收受賄款。
兩名消息人士表示，當時調查人員設下秘密臥底行動，錄下霍曼從連鎖餐廳Cava收取裝有5萬美元賄款袋子的影像。
其中一名消息人士透露，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）今年夏天下令終結調查。霍曼到目前為止無法聯絡上回應相關評論。
巴特爾與美國司法部副部長布蘭希（ToddBlanche）今天發布聯合聲明表示：「本案起源於前任政府時期，經過FBI探員及司法部檢察官的全面審查，結果未發現有可信的犯罪事證。」
聲明並指出，「司法部必須將資源用於真正威脅美國人民的事項，而非無根據的調查。因此該案已經結束。」
霍曼主導川普政府大規模遣返非法移民的行動。白宮說，他並未參與合約發包相關事務。
