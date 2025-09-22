美企哭暈！年付140億美元H-1B簽證費 但川普送了份大禮給別人

美國大幅提高H-1B工作簽證申請費，金額將暴漲1000%到令人咋舌的10萬美元（約台幣300萬元），根據金融時報報導，若依去年超過141,000張H-1B新簽證的數量計算，新規將使企業雇主每年支付大約140億美元。展望未來，H-1B還可能從現行的抽籤制改為以薪資導向的績效制，高薪職位申請人將優先獲簽。這些發展恐重創印度科技公司的商業模式。

川普政治盟友中有知名人士曾表態支持H-1B計畫，其中包括川普最大金主馬斯克。但也有前白宮策略師班農在內的人士主張廢除該計畫，以保護美國勞工。

創業孵化器Y Combinator執行長Garry Tan在X平台發文批評這是在「扼殺新創企業」，「送了份大禮給海外科技中心」，例如加拿大溫哥華和多倫多。

他警告：「在AI競賽白熱化之際，我們卻逼創造人才出走。美國需要培育小型科技公司勝出，不是設立10萬美元收費站。」

美企考慮對此進行法律反制。Herbert Smith Freehills Kramer律師事務所的合夥人鄧恩（Matthew Dunn）表示，政府雖有權收費，彌補H-1B計畫的行政成本，但10萬美元天價明顯逾越權限。預期法院很可能介入暫緩實施。

於此同時，H-1B目前採取的抽籤制度，有可能被薪資為基礎的績效制度所取代。美國國土安全部已在7月17日提出「加權甄選程序」的建議案。未來H-1B申請將按薪資高低排序，確保簽證流向最有價值的高階技術人才。

企業若欲聘用H-1B外籍勞工，必須先證明，無法在本地找到合適人選，且薪資需符合美國市場的水準。薪資加權排序幾乎保證，願支付高薪的公司將排擠掉無力負擔高薪的中小型公司。

在川普政府新制下，彭博資訊分析，印度科技外包產業將首當其衝，商業模式遭重創，迫使莫迪政府重新應對美國優先政策的連鎖效應。

前Tech Mahindra執行長Chander Prakash Gurnani痛批：「美國正傳遞危險訊號：不歡迎外國學生與工作者，規則可隨意更改且缺乏一致性。」這場簽證風暴，已掀起跨國人才流動與反移民浪潮的新一波爭議。