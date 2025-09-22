柯克告別式 遺孀艾瑞卡：我原諒兇手
美國保守派網紅柯克（Charlie Kirk）遭槍擊身亡，遺孀艾瑞卡．柯克（Erica Kirk）在告別式上表示原諒兇手，整場演說充滿強烈宗教色彩，美國正副總統皆有出席。
法新社報導，艾瑞卡．柯克表示原諒被控殺害丈夫的年輕人，同時還在儀式上說，「我的丈夫查理（柯克），他想拯救像那名奪走他生命一樣的年輕人」。
這場告別式在亞利桑那州西南一座體育館舉行，現場座無虛席，美國正副總統與保守派政商領袖均有參加。
艾瑞卡．柯克哽咽地談著兇手：「那個人，那名年輕人，我原諒他」，「我原諒他，因為這正是基督所為。這也是查理所會做的」。
她繼續說，「仇恨的答案就是不以仇恨相應。」
保守派網紅柯克10日在猶他谷大學（Utah ValleyUniversity）戶外活動遭槍擊喪命，享年31歲。
柯克利用其數百萬社群粉絲、龐大播客聽眾，以及在各大學的演講，倡導民族主義，傳播以基督教為中心的政治意識形態，勸服年輕選民支持川普。
調查人員表示，槍擊嫌疑人是22歲的羅賓森（TylerRobinson），他以柯克散布「仇恨」為由為自己辯護。羅賓森面臨7項罪名指控，其中包括加重謀殺罪，檢察官表示考慮求處死刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言