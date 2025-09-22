柯克告別式 遺孀艾瑞卡：我原諒兇手

美國保守派網紅柯克（Charlie Kirk）遭槍擊身亡，遺孀艾瑞卡．柯克（Erica Kirk）在告別式上表示原諒兇手，整場演說充滿強烈宗教色彩，美國正副總統皆有出席。

法新社報導，艾瑞卡．柯克表示原諒被控殺害丈夫的年輕人，同時還在儀式上說，「我的丈夫查理（柯克），他想拯救像那名奪走他生命一樣的年輕人」。

這場告別式在亞利桑那州西南一座體育館舉行，現場座無虛席，美國正副總統與保守派政商領袖均有參加。

艾瑞卡．柯克哽咽地談著兇手：「那個人，那名年輕人，我原諒他」，「我原諒他，因為這正是基督所為。這也是查理所會做的」。

她繼續說，「仇恨的答案就是不以仇恨相應。」

保守派網紅柯克10日在猶他谷大學（Utah ValleyUniversity）戶外活動遭槍擊喪命，享年31歲。

柯克利用其數百萬社群粉絲、龐大播客聽眾，以及在各大學的演講，倡導民族主義，傳播以基督教為中心的政治意識形態，勸服年輕選民支持川普。

調查人員表示，槍擊嫌疑人是22歲的羅賓森（TylerRobinson），他以柯克散布「仇恨」為由為自己辯護。羅賓森面臨7項罪名指控，其中包括加重謀殺罪，檢察官表示考慮求處死刑。