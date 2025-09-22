美國：英加澳承認巴勒斯坦國為作秀

美國今天表示，包括英國、澳洲和加拿大在內的多個重要盟友承認巴勒斯坦國的舉動是「作秀」。

法新社報導，根據一名要求匿名的美國國務院發言人表示：「我們的重點仍是認真外交，而不是作秀。我們的優先事項很明確：釋放人質、確保以色列的安全，以及在擺脫哈瑪斯（Hamas）後，整個地區才有可能迎來和平與繁榮。」

繼英國、加拿大和澳洲之後，葡萄牙今天也宣布承認巴勒斯坦國。聯合國大會總辯論登場後，預料法國和其他國家將會跟進。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則在聲明中指出：「多年來儘管面臨國內外巨大壓力，我一直阻止這個恐怖國家成立。我們憑藉決心和政治智慧做到這一點。此外，我們已在朱迪亞-撒馬利亞區（Judea and Samaria Area）使猶太屯墾區倍增，我們會繼續朝此一方向前進。」

朱迪亞-撒馬利亞區是以色列對其管轄的約旦河西岸地區（West Bank）的官方名稱。

與此同時，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）高階官員今天針對英國、加拿大和澳洲承認巴勒斯坦國一事表示，這是巴勒斯坦人民權益上的一大勝利。

哈瑪斯官員馬達威（Mahmud Mardawi）告訴法新社：「這些進展代表巴勒斯坦權益上的勝利和我們的志業終獲正義，同時傳達一個明確訊息：無論占領者犯下多少罪行，都絕對無法抹殺我們的民族權利。」