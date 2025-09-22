快訊

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

簡立峰專欄／關稅戰加速製造業AI化 為何成台灣契機？

美國：英加澳承認巴勒斯坦國為作秀

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國今天表示，包括英國、澳洲和加拿大在內的多個重要盟友承認巴勒斯坦國的舉動是「作秀」。

法新社報導，根據一名要求匿名的美國國務院發言人表示：「我們的重點仍是認真外交，而不是作秀。我們的優先事項很明確：釋放人質、確保以色列的安全，以及在擺脫哈瑪斯（Hamas）後，整個地區才有可能迎來和平與繁榮。」

繼英國、加拿大和澳洲之後，葡萄牙今天也宣布承認巴勒斯坦國。聯合國大會總辯論登場後，預料法國和其他國家將會跟進。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則在聲明中指出：「多年來儘管面臨國內外巨大壓力，我一直阻止這個恐怖國家成立。我們憑藉決心和政治智慧做到這一點。此外，我們已在朱迪亞-撒馬利亞區（Judea and Samaria Area）使猶太屯墾區倍增，我們會繼續朝此一方向前進。」

朱迪亞-撒馬利亞區是以色列對其管轄的約旦河西岸地區（West Bank）的官方名稱。

與此同時，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）高階官員今天針對英國、加拿大和澳洲承認巴勒斯坦國一事表示，這是巴勒斯坦人民權益上的一大勝利。

哈瑪斯官員馬達威（Mahmud Mardawi）告訴法新社：「這些進展代表巴勒斯坦權益上的勝利和我們的志業終獲正義，同時傳達一個明確訊息：無論占領者犯下多少罪行，都絕對無法抹殺我們的民族權利。」

澳洲 巴勒斯坦

延伸閱讀

加拿大承認巴勒斯坦國 總理卡尼：哈瑪斯仍是恐怖組織

英國正式承認巴勒斯坦國 強調哈瑪斯無權參與執政

英加澳承認巴勒斯坦國 以色列：約旦河西岸擴大屯墾區

加澳英承認巴勒斯坦國…以色列政界炸鍋 內唐亞胡尚未發聲明

相關新聞

影／撕破臉後首同框！川普馬斯克現身柯克追思會「握手言和」畫面曝

商業內幕報導，美國保守派組織「美國轉折點」21日在亞利桑那舉行創辦人柯克（Charlie Kirk）的追思會，現場湧入超...

TikTok美國買方陣容再曝光！川普點名梅鐸父子、戴爾可能入股

美國總統川普21日受訪表示，保守派媒體大亨梅鐸與其長子兼福斯集團執行長拉克蘭，以及戴爾科技執行長戴爾等，可能入股中企字節...

自閉症跟止痛藥有關？川普政府傳將宣布相關聲明

根據華盛頓郵報報導，川普政府計劃周一（22日）宣布，懷孕的婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與自閉症有關聯。

柯克告別式人潮如超級盃 美國保守運動能量大增

近10萬名參加者，多數為年輕人，加上正副總統與高階內閣官員，今天出席保守派倡議者柯克的告別式，創下美國近年來少見的壯觀場...

川普形容亡友為「殉道烈士」：歷史將銘記柯克

美國保守派青年領袖、川普政治盟友柯克遭槍殺，川普今天在追悼會上疾呼「戰鬥」，呼應自己與死神擦肩時的喊話，並與柯克遺孀擁抱...

美國校園政盪 海外求學掀風潮

美國大學學費上漲，加上校園政治動盪紛擾，正導致愈來愈多美國學子赴海外求學。國際教育研究所（IIE）最新數據顯示，過去五年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。