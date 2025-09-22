影/撕破臉後首同框！川普馬斯克現身柯克追思會「握手言和」畫面曝

商業內幕報導，美國保守派組織「美國轉折點」21日在亞利桑那舉行創辦人柯克（Charlie Kirk）的追思會，現場湧入超過7萬人共同悼念，場外還有大批民眾聚集。不過，會場最引人注目的，莫過於撕破臉後首度公開同框的美國總統川普與世界首富馬斯克，他們被目擊握手寒暄且短暫並肩而坐。

現場畫面顯示，馬斯克與川普短暫並肩而坐，兩人握手寒暄，隨後馬斯克移至另一個座位。這是兩人自5月30日白宮橢圓形辦公室記者會後，首次公開同框。

馬斯克21日也在X分享與川普的合照，並寫下「獻給查理」，似乎藉此向外界釋出與川普和解的訊號；不久後，白宮也分享川馬在追思會中的黑白背影照，同時標籤馬斯克。柯克生前曾預言，川馬兩人終將放下分歧。

今年5月，馬斯克退出政府效率部，更砲轟川普主導的「又大又美法案」將加劇聯邦赤字，甚至爆料川普在淫魔艾普斯坦的客戶名單，川馬公然撕破臉。

另一方面，柯克遺孀艾瑞卡在追思會上表示原諒凶手，她強忍淚水說：「那個年輕人，我原諒他」，並呼籲現場民眾「像查理一樣愛你的敵人」，觀眾聽後拍手鼓勵。

川普與多名內閣成員，包括副總統范斯、幕僚長威爾斯、防長赫塞斯等均發表演說。

川普最後壓軸致詞表示自己「無法同意」艾瑞卡，並強調：「我憎恨我的對手，我不希望他們過得好。對不起，艾瑞卡。」他疾呼「戰鬥」，呼應自己7月遇刺時的精神喊話，並形容柯克是「為美國自由殉道的烈士」，歷史將銘記。川普最後與柯克遺孀擁抱為致詞作結，數度引發共鳴。

