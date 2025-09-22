柯克告別式人潮如超級盃 美國保守運動能量大增

近10萬名參加者，多數為年輕人，加上正副總統與高階內閣官員，今天出席保守派倡議者柯克的告別式，創下美國近年來少見的壯觀場面。儀式透過多家媒體與網路全程直播，共和黨高階政治與基督教保守教派結合的保守運動能量大增。

柯克（Charlie Kirk）遇襲身亡後，告別式在亞利桑那州鳳凰城附近的格倫代爾（Glendale）州農（StateFarm）體育館舉行，大批民眾清晨起排隊準備進場，人龍超過1英里（約1.6公里），許多人身穿「讓美國再次偉大」（MAGA）與「自由」（Freedom）字樣服裝出席，場面壯觀。

活動於美西時間午間開始，許多無法進場者在場外收視。川普（Donald Trump）政府成員、教會領袖、共和黨人與保守派運動人士等到場。

美國媒體形容告別式猶如美式足球超級盃（SuperBowl）般規格，場內有國會議長強森（MikeJohnson）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、保守派媒體人卡爾森（TuckerCarlson）與副總統范斯（JD Vance）等。

川普也與曾經公開齟齬的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開握手。

柯克和遺孀艾瑞卡（Erica Kirk）都是虔誠基督徒，告別式在濃烈宗教氣氛中進行，川普稱他是基督教與美國的英雄，自由信仰的傳道者；他的聲音將世代流傳，成為永恆。許多講者稱許他是丈夫、父親、虔誠信徒與愛國者。

范斯說，過去兩週他提到耶穌基督的次數，比他這輩子在公開場合講得還要多。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）稱，將遙見柯克精神回歸。

艾瑞卡呼籲年輕男性追隨柯克生前對婚姻、家庭和當個好爸爸的範例，以及他倆推動的基督教婚姻形式，男人是家中的精神領袖，妻子不是僕役、雇員、奴隸，而是幫助者，這代表基督保守家庭已在華盛頓升起。

紐約時報（New York Times）形容，美國政府高階官員與基督福音教派崇敬儀式共聚，這不僅是依循柯克信仰的教派傳統向他致敬，還反應基督教保守派與共和黨政治在川普執政下已高度融合。

柯克18歲在鳳凰城創設青年運動組織「美國轉捩點」（Turning Point USA），打入長期屬於自由派及民主黨票倉的校園，成功為川普爭取年輕選票，也帶動美國新世代的保守傾向運動。9月10日在猶他谷大學（Utah Valley University）戶外活動遭槍擊喪命，享年31歲。