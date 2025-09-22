快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

聽新聞
0:00 / 0:00

自閉症跟止痛藥有關？川普政府傳將宣布相關聲明

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普政府傳出將宣布和自閉症相關的消息。圖為華盛頓一間藥局架上陳列止痛藥Tylenol。路透
川普政府傳出將宣布和自閉症相關的消息。圖為華盛頓一間藥局架上陳列止痛藥Tylenol。路透

根據華盛頓郵報報導，川普政府計劃周一（22日）宣布，懷孕的婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與自閉症有關聯。

該報導引述四位知情人士的說法指出，聯邦衛生官員預期將警告孕婦，在懷孕初期應該避免使用泰諾，除非因發燒需要。此外，官員們還將強調一種名為亞葉酸（leucovorin）的葉酸形式，做為潛在自閉症治療方法。

美國衛生與公共服務部（HHS）和白宮並未立即回覆CNBC的置評請求。

美國總統川普20日表示，他的政府將在周一宣布與自閉症相關的事，「我認為這將是一項非常重要的公告。我認為將是我們所做的最重要的事情之一」。

華爾街日報本月稍早曾報導，美國衛生部長小羅勃甘迺迪即將發布一份報告，將孕期使用常見止痛藥成分acetaminophen（乙醯胺酚，泰諾的學名）與自閉症進行關聯。消息傳出後，泰諾製造商Kenvue的股價大幅下跌。

Kenvue一名發言人在聲明中對CNBC表示，「超過十年的嚴謹研究，再加上獲得具領導地位的醫療專業人士和全球衛生監管機構的支持，顯示沒有可信的證據將乙醯胺酚與自閉症連結起來。」

這位發言人說：「我們相信獨立、可靠的科學研究明確顯示，使用乙醯胺酚不會造成自閉症。我們強烈反對任何相反的說法，並深深擔憂這種言論可能給孕婦帶來的健康風險。」

泰諾也在其官方網站新增了一個專區，針對「近期媒體報導」表示，目前「沒有證據證明使用乙醯胺酚與自閉症有關」。

美國食品藥物管理局（FDA）以及主要醫療組織維持下列說法，即在遵照指示使用的情況下，於孕期使用乙醯胺酚是安全的，但仍建議個人在使用任何非處方藥前，應先諮詢醫師。

小羅勃甘迺迪將自閉症列為美國衛生與公共服務部的重點工作，承諾要「找出真相」。不過，他過去多次分享未經經過驗證的自閉症相關說法，他也是知名反疫苗行動人士，頗具爭議。

美國 自閉症

延伸閱讀

柯克追悼會吸引10萬人潮 川普與馬斯克並肩而坐

馬杜洛致函川普 駁斥毒梟指控呼籲對話

美中爭霸 決戰核能發展

不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」

相關新聞

TikTok美國買方陣容再曝光！川普點名梅鐸父子、戴爾可能入股

美國總統川普21日受訪表示，保守派媒體大亨梅鐸與其長子兼福斯集團執行長拉克蘭，以及戴爾科技執行長戴爾等，可能入股中企字節...

自閉症跟止痛藥有關？川普政府傳將宣布相關聲明

根據華盛頓郵報報導，川普政府計劃周一（22日）宣布，懷孕的婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與自閉症有關聯。

影/撕破臉後首同框！川普馬斯克現身柯克追思會「握手言和」畫面曝

商業內幕報導，美國保守派組織「美國轉折點」21日在亞利桑那舉行創辦人柯克（Charlie Kirk）的追思會，現場湧入超...

柯克告別式人潮如超級盃 美國保守運動能量大增

近10萬名參加者，多數為年輕人，加上正副總統與高階內閣官員，今天出席保守派倡議者柯克的告別式，創下美國近年來少見的壯觀場...

川普形容亡友為「殉道烈士」：歷史將銘記柯克

美國保守派青年領袖、川普政治盟友柯克遭槍殺，川普今天在追悼會上疾呼「戰鬥」，呼應自己與死神擦肩時的喊話，並與柯克遺孀擁抱...

美國校園政盪 海外求學掀風潮

美國大學學費上漲，加上校園政治動盪紛擾，正導致愈來愈多美國學子赴海外求學。國際教育研究所（IIE）最新數據顯示，過去五年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。