自閉症跟止痛藥有關？川普政府傳將宣布相關聲明

根據華盛頓郵報報導，川普政府計劃周一（22日）宣布，懷孕的婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與自閉症有關聯。

該報導引述四位知情人士的說法指出，聯邦衛生官員預期將警告孕婦，在懷孕初期應該避免使用泰諾，除非因發燒需要。此外，官員們還將強調一種名為亞葉酸（leucovorin）的葉酸形式，做為潛在自閉症治療方法。

美國衛生與公共服務部（HHS）和白宮並未立即回覆CNBC的置評請求。

美國總統川普20日表示，他的政府將在周一宣布與自閉症相關的事，「我認為這將是一項非常重要的公告。我認為將是我們所做的最重要的事情之一」。

華爾街日報本月稍早曾報導，美國衛生部長小羅勃甘迺迪即將發布一份報告，將孕期使用常見止痛藥成分acetaminophen（乙醯胺酚，泰諾的學名）與自閉症進行關聯。消息傳出後，泰諾製造商Kenvue的股價大幅下跌。

Kenvue一名發言人在聲明中對CNBC表示，「超過十年的嚴謹研究，再加上獲得具領導地位的醫療專業人士和全球衛生監管機構的支持，顯示沒有可信的證據將乙醯胺酚與自閉症連結起來。」

這位發言人說：「我們相信獨立、可靠的科學研究明確顯示，使用乙醯胺酚不會造成自閉症。我們強烈反對任何相反的說法，並深深擔憂這種言論可能給孕婦帶來的健康風險。」

泰諾也在其官方網站新增了一個專區，針對「近期媒體報導」表示，目前「沒有證據證明使用乙醯胺酚與自閉症有關」。

美國食品藥物管理局（FDA）以及主要醫療組織維持下列說法，即在遵照指示使用的情況下，於孕期使用乙醯胺酚是安全的，但仍建議個人在使用任何非處方藥前，應先諮詢醫師。

小羅勃甘迺迪將自閉症列為美國衛生與公共服務部的重點工作，承諾要「找出真相」。不過，他過去多次分享未經經過驗證的自閉症相關說法，他也是知名反疫苗行動人士，頗具爭議。