快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

川普擴大緝毒 美戰機多明尼加外海再襲毒品快艇

中央社／ 法新社聖多明哥21日電

多明尼加共和國緝毒局與美國官員今天聯合宣布，美國戰機最近於多明尼加外海襲擊一艘運毒快艇。此一行動顯示美軍在加勒比海行動再度擴大。

多明尼加國家緝毒管制局（DNCD）局長與美國大使館發言人於聯合記者會中宣布上述行動。

美方發言人表示，這次攻擊正是美國總統川普（Donald Trump）19日首次提到的，但當時未說明地點的行動。此前，美國軍方已在委內瑞拉外海多次攻擊涉嫌運毒的船隻。

根據DNCD發言人德佛斯（Carlos Devers）在記者會上說法，美軍戰機這次攻擊目標，是一艘運載1000公斤古柯鹼的快艇，當時位置距離多明尼加貝阿塔島（Beata）80浬。

知情人士透露，這艘快艇很可能原本從委內瑞拉出發。

美國目前已證實，近來在加勒比海發動的3起攻擊中，有10多人死亡。

這波行動，美方採取直接攻擊、摧毀運毒船隻，而不是如以往上船查緝、逮捕船員。

川普19日表示，美軍在公海擊毀一艘毒品走私快艇，有3人身亡。但川普此次並未提及委內瑞拉。

美軍目前已在委內瑞拉外海部署小型艦隊，宣稱目的在打擊毒品走私。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國 美軍 多明尼加

延伸閱讀

柯克追悼會吸引10萬人潮 川普與馬斯克並肩而坐

馬杜洛致函川普 駁斥毒梟指控呼籲對話

美中爭霸 決戰核能發展

不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」

相關新聞

影／撕破臉後首同框！川普馬斯克現身柯克追思會「握手言和」畫面曝

商業內幕報導，美國保守派組織「美國轉折點」21日在亞利桑那舉行創辦人柯克（Charlie Kirk）的追思會，現場湧入超...

TikTok美國買方陣容再曝光！川普點名梅鐸父子、戴爾可能入股

美國總統川普21日受訪表示，保守派媒體大亨梅鐸與其長子兼福斯集團執行長拉克蘭，以及戴爾科技執行長戴爾等，可能入股中企字節...

自閉症跟止痛藥有關？川普政府傳將宣布相關聲明

根據華盛頓郵報報導，川普政府計劃周一（22日）宣布，懷孕的婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與自閉症有關聯。

柯克告別式人潮如超級盃 美國保守運動能量大增

近10萬名參加者，多數為年輕人，加上正副總統與高階內閣官員，今天出席保守派倡議者柯克的告別式，創下美國近年來少見的壯觀場...

川普形容亡友為「殉道烈士」：歷史將銘記柯克

美國保守派青年領袖、川普政治盟友柯克遭槍殺，川普今天在追悼會上疾呼「戰鬥」，呼應自己與死神擦肩時的喊話，並與柯克遺孀擁抱...

美國校園政盪 海外求學掀風潮

美國大學學費上漲，加上校園政治動盪紛擾，正導致愈來愈多美國學子赴海外求學。國際教育研究所（IIE）最新數據顯示，過去五年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。