川普擴大緝毒 美戰機多明尼加外海再襲毒品快艇
多明尼加共和國緝毒局與美國官員今天聯合宣布，美國戰機最近於多明尼加外海襲擊一艘運毒快艇。此一行動顯示美軍在加勒比海行動再度擴大。
多明尼加國家緝毒管制局（DNCD）局長與美國大使館發言人於聯合記者會中宣布上述行動。
美方發言人表示，這次攻擊正是美國總統川普（Donald Trump）19日首次提到的，但當時未說明地點的行動。此前，美國軍方已在委內瑞拉外海多次攻擊涉嫌運毒的船隻。
根據DNCD發言人德佛斯（Carlos Devers）在記者會上說法，美軍戰機這次攻擊目標，是一艘運載1000公斤古柯鹼的快艇，當時位置距離多明尼加貝阿塔島（Beata）80浬。
知情人士透露，這艘快艇很可能原本從委內瑞拉出發。
美國目前已證實，近來在加勒比海發動的3起攻擊中，有10多人死亡。
這波行動，美方採取直接攻擊、摧毀運毒船隻，而不是如以往上船查緝、逮捕船員。
川普19日表示，美軍在公海擊毀一艘毒品走私快艇，有3人身亡。但川普此次並未提及委內瑞拉。
美軍目前已在委內瑞拉外海部署小型艦隊，宣稱目的在打擊毒品走私。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
