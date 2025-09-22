快訊

川普形容亡友為「殉道烈士」：歷史將銘記柯克

中央社／ 華盛頓21日專電
美國總統川普。美聯社
美國保守派青年領袖、川普政治盟友柯克遭槍殺，川普今天在追悼會上疾呼「戰鬥」，呼應自己與死神擦肩時的喊話，並與柯克遺孀擁抱為致詞作結，數度引發共鳴。他形容柯克為「為美國自由殉道的烈士」，歷史將銘記。

31歲的柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他州一所大學演講時頸部中彈身亡，震驚全美。柯克創立的保守派草根組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）今天在亞利桑那州舉行盛大追悼會，也就是總部地點。

柯克深入校園發展，以「證明我是錯的」（ProveMe Wrong）的戶外辯論，與青年就分歧性強的議題辯論，以直球對決風格及論理服人。他的保守主張與MAGA群體呼應，使川普的年輕選票大幅成長，助攻重返白宮路。

川普下午回憶，柯克是「為信念奮戰到最後一口氣」的人。自己被告知柯克中槍那刻，他正在白宮與「非常有權勢的人」談話，「那真是個可怕的時刻」。

「就像是一種超現實的經歷，極其可怕。當時我在橢圓形辦公室（Oval Office）裡，身邊都是重量級人物，我正為我們的國家進行一場非常重要的對話，大人物，最重要的大人物。然後我說：『你們現在必須離開。』」

他提到今天的現場「擠滿了如屋樑般密密麻麻的人群」，讓這場活動彷彿成了「昔日的宗教復興聚會」。

川普不改直來直往本色，指柯克懷抱高尚精神，並不憎恨對手，「這就是我和查理（柯克的名）意見不同的地方，我憎恨我的對手」。川普說，自己就是無法忍受對手，而柯克不願把任何人妖魔化。

川普追悼柯克之餘，也融入自己的政策目標，包括他希望派遣軍人和聯邦探員前往民主黨主政、「犯罪氾濫」的城市。他說，柯克最後對他說的話之一是：「拜託您，救救芝加哥。」

川普再次宣布，將追授象徵美國最高平民榮譽的總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）給柯克時，掀起一陣歡呼。

川普說，柯克一生帶給外界的啟示就是，永遠不要低估一個人憑藉善良的心、公義的使命、樂觀的精神，以及那種一場接一場戰鬥下去（fight, fight, fightafter fight）的意志所能做的事情，以拯救美國。

戰鬥一詞對川普的政治生涯意義重大。他去年夏天獲共和黨提名參選總統前夕遭槍擊，耳上有血卻仍振臂疾呼「戰鬥」的無懼態勢，成為歷史畫面。

川普結束演説前，請柯克的遺孀艾瑞卡（ErikaKirk）上台，兩人擁抱並接受台下數萬人打氣，包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等。艾瑞卡將接任「美國轉捩點」領導職務，繼承亡夫遺志。

雖然柯克從未入閣，「華盛頓郵報」（TheWashington Post）指出，今天這場活動的規模以及出席的共和黨領袖陣容來看，堪比美國人所見過的前總統國葬，足見柯克在美國政壇的影響力。

