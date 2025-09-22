聽新聞
TikTok美國買方陣容再曝光！川普點名梅鐸父子、戴爾可能入股
美國總統川普21日受訪表示，保守派媒體大亨梅鐸與其長子兼福斯集團執行長拉克蘭，以及戴爾科技執行長戴爾等，可能入股中企字節跳動旗下短影音平台TikTok。
川普接受福斯新聞節目「周日簡報」（The Sunday Briefing）訪問，問及TikTok出售案時表示，「我不想這麼說，但有個叫拉克蘭的人參與其中。你知道拉克蘭是誰嗎？這名字很特別……梅鐸也可能會在投資團隊裡。」
川普也證實，甲骨文創辦人艾里森加入投資團隊，還有其他知名人士將一起「籌集龐大資金」。
金融時報引述知情人士透露，福斯公司（Fox Corp）正洽談入股TikTok，這筆投資不會經由梅鐸家族的個人資產或新聞集團（News Corp）進行。另外，戴爾也已參與談判數月。雖然尚未達成協議，但知情人士補充「對達成協議抱持樂觀態度」。
梅鐸與戴爾並未立即回覆置評。
川普與梅鐸家族近月來因淫魔艾普斯坦案關係緊張。新聞集團旗下華爾街日報日前報導川普涉嫌寄送猥褻生日卡片給艾普斯坦，川普否認並憤而提告，要求索賠100億美元。
報導指出，梅鐸家族若入股TikTok，將進一步鞏固保守派媒體帝國在全球最大社交平台的影響力。
另一方面，隨著美中貿易談判朝正向發展，雙方重啟TikTok出售案，有知情人士告訴金融時報，副總統范斯與財政部長貝森特也說服中方，將TikTok出售案與更廣泛的貿易協議分開處理。
