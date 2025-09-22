快訊

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

TikTok美國買方陣容再曝光！川普點名梅鐸父子、戴爾可能入股

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日受訪表示，保守派媒體大亨梅鐸與其長子兼福斯集團執行長拉克蘭，以及戴爾科技執行長戴爾等，可能入股中企字節跳動旗下短影音平台TikTok。圖為示意圖。路透
美國總統川普21日受訪表示，保守派媒體大亨梅鐸與其長子兼福斯集團執行長拉克蘭，以及戴爾科技執行長戴爾等，可能入股中企字節跳動旗下短影音平台TikTok。圖為示意圖。路透

美國總統川普21日受訪表示，保守派媒體大亨梅鐸與其長子兼福斯集團執行長拉克蘭，以及戴爾科技執行長戴爾等，可能入股中企字節跳動旗下短影音平台TikTok

川普接受福斯新聞節目「周日簡報」（The Sunday Briefing）訪問，問及TikTok出售案時表示，「我不想這麼說，但有個叫拉克蘭的人參與其中。你知道拉克蘭是誰嗎？這名字很特別……梅鐸也可能會在投資團隊裡。」

川普也證實，甲骨文創辦人艾里森加入投資團隊，還有其他知名人士將一起「籌集龐大資金」。

金融時報引述知情人士透露，福斯公司（Fox Corp）正洽談入股TikTok，這筆投資不會經由梅鐸家族的個人資產或新聞集團（News Corp）進行。另外，戴爾也已參與談判數月。雖然尚未達成協議，但知情人士補充「對達成協議抱持樂觀態度」。

梅鐸與戴爾並未立即回覆置評。

川普與梅鐸家族近月來因淫魔艾普斯坦案關係緊張。新聞集團旗下華爾街日報日前報導川普涉嫌寄送猥褻生日卡片給艾普斯坦，川普否認並憤而提告，要求索賠100億美元。

報導指出，梅鐸家族若入股TikTok，將進一步鞏固保守派媒體帝國在全球最大社交平台的影響力。

另一方面，隨著美中貿易談判朝正向發展，雙方重啟TikTok出售案，有知情人士告訴金融時報，副總統范斯與財政部長貝森特也說服中方，將TikTok出售案與更廣泛的貿易協議分開處理。

川普 梅鐸 TikTok

延伸閱讀

金正恩對川普稱讚有加 開放與美談判但拒棄核

柯克追悼會吸引10萬人潮 川普與馬斯克並肩而坐

馬杜洛致函川普 駁斥毒梟指控呼籲對話

不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」

相關新聞

TikTok美國買方陣容再曝光！川普點名梅鐸父子、戴爾可能入股

美國總統川普21日受訪表示，保守派媒體大亨梅鐸與其長子兼福斯集團執行長拉克蘭，以及戴爾科技執行長戴爾等，可能入股中企字節...

美國校園政盪 海外求學掀風潮

美國大學學費上漲，加上校園政治動盪紛擾，正導致愈來愈多美國學子赴海外求學。國際教育研究所（IIE）最新數據顯示，過去五年...

柯克演說時遭槍擊死亡 CNN記者曝「最後私訊」：捍衛發言權

美國保守派政論網紅柯克遇刺身亡。CNN記者瓊斯表示，柯克遇害前一天私訊邀他上節目討論犯罪和種族議題，他譴責這起謀殺案並捍...

柯克追悼會今登場...1持槍男子冒充執法人員 被逮後獲保釋

遭槍擊身亡的柯克(Charlie Kirk)，追悼會定於21日在亞利桑納州格倫代爾(Glendale)的州農體育場(St...

柯克告別式今登場 川普、范斯親臨致詞 這些人也出席

保守派人士柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡，其追悼儀式訂於21日在國家美式足球聯盟(NFL)亞利桑那紅雀隊(Ar...

柯克案效應／國會議員求自保 通過增加維安經費法案

保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡後，國會議員人人自危。為回應議員擔憂，參院多數黨領袖、共和黨參議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。