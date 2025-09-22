柯克追悼會吸引10萬人潮 川普與馬斯克並肩而坐

快訊

中央社／ 洛杉磯21日專電

美國保守派政壇網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，今天在鳳凰城有一場吸引10萬人潮的大型追思儀式。美國總統川普、億萬富豪馬斯克並肩而坐，握手交談。

柯克創立的保守派青年組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）今天在亞利桑那州的鳳凰城「州農體育場」（State Farm Stadium）為他舉行盛大追悼會。

這座體育場是職業美式足球亞利桑那紅雀主場，觀眾席可容納7萬人。美國媒體預估，場外人潮過多，主辦單位另安排一座鄰近場館作為第二現場，總人數上看10萬人。

追思會從當地時間11時開始，早晨周邊出現長長人龍。媒體報導，群眾提前6小時排隊等候。

美國總統川普（Donald Trump）搭乘空軍一號，上午11時42分降落在路克空軍基地（Luke Air ForceBase），隨即搭車前往會場。

直播畫面拍到，川普抵達會場後，現身在防彈玻璃保護的座位，群眾對他喊USA、USA。

曾是川普盟友，後來與川普疏遠的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天現身會場。直播鏡頭拍到，馬斯克一度與川普並肩而坐，兩人交談、握手。

多名川普政府官員出席這場追思儀式，包括副總統范斯（JD Vance）、白宮幕僚長威爾斯（SusieWiles）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國家情報總監加巴德（TulsiGabbard）、衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）和國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。

這場大型追思活動結合政治味與宗教元素。美國媒體在現場觀察，群眾大多身穿藍、白、紅美國國旗配色的衣服，穿牛仔靴，帶著川普競選口號「讓美國再次偉大」帽子。

美國媒體形容，追思儀式的體育場有如大型教會，會前儀式請到樂團演奏基督教的敬拜音樂，媒體報導有不少支持者表示，柯克的基督教信仰讓他們深受感動。

