快訊

愛國者飛彈案 我拒美商提延遲交運 「暫」堅持按規畫執行

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

美國校園政盪 海外求學掀風潮

經濟日報／ 記者胡玉立、編譯易起宇／綜合外電

美國大學學費上漲，加上校園政治動盪紛擾，正導致愈來愈多美國學子赴海外求學。國際教育研究所（IIE）最新數據顯示，過去五年，美國學生出國求學人數穩定成長，從2019年約5萬人，增至2024年的9萬多人。

海外留學顧問和線上資源公司Beyond the States負責人艾奇表示，2024年大選後，學生對出國留學興趣激增，「無論是數量上，或來求助的家庭類型上，變化都十分驚人。」該公司網站造訪量從去年11月的約60萬次，增至今年7月的逾153萬次，洽詢電話也從逾2,000次增至近3萬次。

英國高等教育共享招生服務機構UCAS數據則顯示，今年申請赴英求學的美國學生人數增加14%，是2006年來最大增幅。

專家指出，愈來愈多美國學生申請出國求學，主要受學費上漲影響，也與政治情勢有關；全國校園受到抗議活動干擾，數以千計國際學生簽證被取消，許多大學與川普政府陷入法律爭端。

現年21歲的戴維絲2023年選擇到布拉格的英美大學（AAU）就讀，主因就是「不想支付高昂學費」。歐洲和英國的學費中位數約為每年9,000美元，但美國四年制公立大學平均學費卻已漲至1.1萬至3萬美元。

美國 校園

延伸閱讀

雷虎Overkill FPV自殺無人機系列 獲美國Blue UAS認證

FT：中國大陸醞釀「陸版星際之門」 挑戰美國AI霸主地位

美國主要夥伴最高！「這國」Q2對美出口關稅增幅大 台灣排亞洲第3

拉沃盃／美國一哥退球王小蠻牛 世界隊單日4戰全拿

相關新聞

美國校園政盪 海外求學掀風潮

美國大學學費上漲，加上校園政治動盪紛擾，正導致愈來愈多美國學子赴海外求學。國際教育研究所（IIE）最新數據顯示，過去五年...

柯克演說時遭槍擊死亡 CNN記者曝「最後私訊」：捍衛發言權

美國保守派政論網紅柯克遇刺身亡。CNN記者瓊斯表示，柯克遇害前一天私訊邀他上節目討論犯罪和種族議題，他譴責這起謀殺案並捍...

柯克追悼會今登場...1持槍男子冒充執法人員 被逮後獲保釋

遭槍擊身亡的柯克(Charlie Kirk)，追悼會定於21日在亞利桑納州格倫代爾(Glendale)的州農體育場(St...

柯克告別式今登場 川普、范斯親臨致詞 這些人也出席

保守派人士柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡，其追悼儀式訂於21日在國家美式足球聯盟(NFL)亞利桑那紅雀隊(Ar...

柯克案效應／國會議員求自保 通過增加維安經費法案

保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡後，國會議員人人自危。為回應議員擔憂，參院多數黨領袖、共和黨參議員...

梅鐸繼承戰落幕 與川普關係待觀察

福斯公司董事長兼執行長拉克蘭梅鐸（Lachlan Murdoch）擊敗兄弟姊妹，贏得由父親魯伯特梅鐸（Rupert Mu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。