美國校園政盪 海外求學掀風潮

美國大學學費上漲，加上校園政治動盪紛擾，正導致愈來愈多美國學子赴海外求學。國際教育研究所（IIE）最新數據顯示，過去五年，美國學生出國求學人數穩定成長，從2019年約5萬人，增至2024年的9萬多人。

海外留學顧問和線上資源公司Beyond the States負責人艾奇表示，2024年大選後，學生對出國留學興趣激增，「無論是數量上，或來求助的家庭類型上，變化都十分驚人。」該公司網站造訪量從去年11月的約60萬次，增至今年7月的逾153萬次，洽詢電話也從逾2,000次增至近3萬次。

英國高等教育共享招生服務機構UCAS數據則顯示，今年申請赴英求學的美國學生人數增加14%，是2006年來最大增幅。

專家指出，愈來愈多美國學生申請出國求學，主要受學費上漲影響，也與政治情勢有關；全國校園受到抗議活動干擾，數以千計國際學生簽證被取消，許多大學與川普政府陷入法律爭端。

現年21歲的戴維絲2023年選擇到布拉格的英美大學（AAU）就讀，主因就是「不想支付高昂學費」。歐洲和英國的學費中位數約為每年9,000美元，但美國四年制公立大學平均學費卻已漲至1.1萬至3萬美元。