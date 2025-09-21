柯克遇刺後白宮限制政治言論 川普支持者看法不一

美國政論網紅柯克遇刺身亡後，白宮採取行動打壓政治言論，保守派內部對此意見不一，有人支持限制他們所認為的仇恨言論，也有人警告川普政府此舉已經過頭。

柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他谷大學（UtahValley University）演說時遭槍擊喪命，享年31歲。美國有關單位12日宣布，22歲的羅賓森（TylerRobinson）因涉嫌謀殺柯克遭羈押。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）和多名高官於案發後公開示警，表示不能容忍左翼團體發表的不當言論。

司法部長邦迪（Pam Bondi）允諾對仇恨言論散播者追溯法律責任；聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）在1名電視節目主持人發表他不認同的言論後，揚言對電視廣播業者採取必要措施。

副總統范斯（JD Vance）認為，慶祝柯克遇害的人應被解僱；國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已對慶祝柯克遇刺的外籍人士及美軍祭出處分。

不過，許多重量級保守派人士對政府做法抱持反對意見。

前美國總統小布希（George W. Bush）的顧問羅夫（Karl Rove）、德州聯邦參議員克魯茲（TedCruz），以及保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）等共和黨人，都擔心柯克遇刺一事用於打壓異己或限制言論自由，若未來民主黨主政，此一危險先例可能對共和黨不利。

克魯茲在自家Podcast節目內表示：「如果政府插手說，『我們不喜歡你們媒體說的內容，不說出我們想聽的內容就會被禁播』，對保守派絕對不是好事。」

他形容說，卡爾揚言開罰電視廣播業者或撤銷執照一說「非常危險」。

川普大致力挺邦迪與卡爾，但他19日受訪時拒絕進一步說明「取消文化」與「後果文化」的差異，反批相關提問是陷阱。他在白宮橢圓形辦公室（OvalOffice）告訴媒體，「我堅定擁護言論自由」，同時抱怨媒體對他的報導一向不公。

白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）表示，川普團隊針對柯克遇刺，正著手制定針對政治暴力的行政命令，並重申全力捍衛言論自由。

他透過文字訊息說道：「人民可以自由行使發言權。不過，有時如果沒有好話可說，最好什麼都別說。有些人應該把這句格言放在心上。」