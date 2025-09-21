創先例！與聯邦移民執法對峙愈烈 加州長下令不得蒙面執勤

快訊

中央社／ 洛杉磯20日綜合外電報導
紐松今天下令多數執法人員在州內執行公務時不得蒙面，包括聯邦移民官員在內。 美聯社
紐松今天下令多數執法人員在州內執行公務時不得蒙面，包括聯邦移民官員在內。 美聯社

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天下令多數執法人員在州內執行公務時不得蒙面，包括聯邦移民官員在內。此舉讓加州創下全美各州的先例。

紐松今天簽署這項禁令，但隨即遭到川普（DonaldTrump）政府官員抨擊。

美國聯邦政府最近在洛杉磯執行大規模突襲移民行動，聯邦探員蒙著面大舉逮捕非法移民，導致民眾街頭抗議多日，總統川普也下令派遣國民兵與陸戰隊進駐當地，面對這一連串情事，加州州長今天以上述禁令直接回應。

紐松今天在洛杉磯舉行記者會，會中簽署這項禁令，一旁有州議員、教育界領袖及移民社區成員等作陪。他表示，加州具有獨特的多元化特質，居民有27%在國外出生。

紐松說：「我們以這多元文化為傲，這正是加州的強項，也是美國偉大之處，但如今這多元性正受到威脅。」

身為民主黨籍州長，紐松表示，加州嚴正反對任何蒙面、身分不明、無配戴證件的執法人員，在街頭攔截拘捕民眾的作法。

紐松說：「在洛杉磯市、加州乃至全國各地，這些政策所帶來的影響實令人恐懼。」

他說：「可能有人就這樣消失無蹤，沒有正當程序、沒有任何權利，這在一個本應保障人權的民主社會，是令人無法接受的。」

美聯社報導，不過，目前尚不清楚，加州政府要如何對聯邦官員實際執行這項禁令。

南加州代理聯邦檢察官埃塞利（Bill Essayli）在社群平台X上表示，加州政府無權管轄聯邦機構，他已通知各機關，這項禁令對其執法並無實質效力。

