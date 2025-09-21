創先例！與聯邦移民執法對峙愈烈 加州長下令不得蒙面執勤
加州州長紐松（Gavin Newsom）今天下令多數執法人員在州內執行公務時不得蒙面，包括聯邦移民官員在內。此舉讓加州創下全美各州的先例。
紐松今天簽署這項禁令，但隨即遭到川普（DonaldTrump）政府官員抨擊。
美國聯邦政府最近在洛杉磯執行大規模突襲移民行動，聯邦探員蒙著面大舉逮捕非法移民，導致民眾街頭抗議多日，總統川普也下令派遣國民兵與陸戰隊進駐當地，面對這一連串情事，加州州長今天以上述禁令直接回應。
紐松今天在洛杉磯舉行記者會，會中簽署這項禁令，一旁有州議員、教育界領袖及移民社區成員等作陪。他表示，加州具有獨特的多元化特質，居民有27%在國外出生。
紐松說：「我們以這多元文化為傲，這正是加州的強項，也是美國偉大之處，但如今這多元性正受到威脅。」
身為民主黨籍州長，紐松表示，加州嚴正反對任何蒙面、身分不明、無配戴證件的執法人員，在街頭攔截拘捕民眾的作法。
紐松說：「在洛杉磯市、加州乃至全國各地，這些政策所帶來的影響實令人恐懼。」
他說：「可能有人就這樣消失無蹤，沒有正當程序、沒有任何權利，這在一個本應保障人權的民主社會，是令人無法接受的。」
美聯社報導，不過，目前尚不清楚，加州政府要如何對聯邦官員實際執行這項禁令。
南加州代理聯邦檢察官埃塞利（Bill Essayli）在社群平台X上表示，加州政府無權管轄聯邦機構，他已通知各機關，這項禁令對其執法並無實質效力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言