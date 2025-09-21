川普敦促司法部起訴政敵 劍指加州聯邦參議員與紐約州檢察長

快訊

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

美國總統川普今天公開促請司法部對其政敵採取行動，批評人士認為此舉破壞司法部傳統的獨立精神，這是川普類似行動中最新的一起。

法新社報導，川普在顯然是以司法部長邦迪（PamBondi）為對象的貼文中，就未對加州聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）與紐約州檢察長詹樂霞（LetitiaJames）採取法律行動感到憤怒。

謝安達與詹樂霞，還有其它幾名同為民主黨的官員，

都遭到川普親信、聯邦住房金融局（Federal HousingFinance Agency）局長普爾特（Bill Pulte）指控偽造抵押貸款的申請文件。

川普表示，「我們不能再拖，這會損害我們的聲譽和信譽。」

川普昨天解雇負責調查詹樂霞的維吉尼亞州東區聯邦檢察官希伯特（Erik Siebert）。據報，希伯特堅稱沒有足夠證據指控詹樂霞涉犯抵押貸款詐欺罪。

「紐約時報」與美國其它媒體報導，希伯特昨天透過電子郵件通知同僚辭職。

川普今天表示，「我開除（希伯特）了，這是一件非常有力的案子，許多律師與法律專家都這麼說。」川普顯然是指對詹樂霞的調查。

過去幾年，謝安達和詹樂霞分別領導對川普的調查，皆與川普有過衝突，川普稱那些案子是政治獵巫。

時任聯邦眾議員的謝安達在川普第1個任期內，領導對川普首起彈劾審判的起訴工作，川普被指控施壓烏克蘭介入2020年大選。

另一方面，川普離開白宮後，詹樂霞對川普提起一項重大民事詐欺訴訟，指控他及其公司非法誇大財產，操弄房價以獲得銀行優惠貸款或保險條件。

川普今天寫著：「他們彈劾我2次，並起訴我（5次！），這都毫無根據。正義必須伸張，現在！！！」

川普表示，他將提名白宮助理哈利根（LindseyHalligan）接替希伯特職位。哈利根一直在領導對

史密森尼學會（Smithsonian Institution）「

分裂或黨派敘事」內容的審查。

川普 司法 眾議員

