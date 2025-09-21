柯克葬禮21日舉行 一文看懂美國保守派殞落新星

美國保守派政論網紅柯克遇刺身亡，葬禮將於21日在亞利桑那州鳳凰城舉行。柯克許多主張與MAGA群體呼應，被視為是日後保守派的新星，他的死引發美國社會對立加劇隱憂。

柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他谷大學（UtahValley University）演說時遭槍擊喪命，享年31歲。美國有關單位12日將22歲的犯嫌羅賓森（TylerRobinson）羈押。雖然官方尚未確認犯嫌動機與政治傾向，但川普政府上下近日頻將矛頭對準左派團體。

以下綜合英國廣播公司（BBC）與美國「公共電視網」（PBS）解析柯克的相關背景。

● 柯克是何許人 家庭背景為何

美國保守派倡議人士柯克在猶他谷大學演講時遇襲身亡。路透

建築師之子的柯克成長於芝加哥富裕近郊「展望高地」（Prospect Heights）。他曾就讀伊利諾州一所社區大學，但中途輟學全心投入政治運動。他曾申請進入美國菁英軍事校院的西點軍校（West Point），但未錄取。在與人辯論一些深奧議題時，他常半開玩笑提到自己沒有大學學位。

他是熱衷演講的公眾人物，巡迴全美參加共和黨活動，許多場合廣受極端保守派「茶黨」（Tea Party）成員歡迎。他每日的電台脫口秀在社媒擁有數百萬追蹤者。

柯克於2012年18歲時創立青年運動組織「美國轉捩點」（Turning Point USA），目的是在瀰漫自由派風氣的大學校園推廣保守派理念。如今「美國轉捩點」在850多個校院設有分部。

遇害當下他正主持「美國轉捩點」15場「美國復興之旅」（American Comeback Tour）校園巡迴的第一站，參與者被邀請與柯克辯論。

福音派基督徒與青年家庭一直是柯克政治理念中的核心元素。他2021年5月與曾是亞利桑那小姐的企業家艾瑞卡（Erika Kirk）結婚，育有一對兒女。

夫妻兩人經常在Instagram分享家庭生活，但始終保持孩子的身份隱私，公開場合上常能看到艾瑞卡與丈夫連袂出席。正攻讀聖經研究的博士學位的艾瑞卡表示，丈夫的理念在他去世後只會更發揚光大。

「美國轉捩點」18日宣布，將由柯克的遺孀艾瑞卡接任領導職務，扛起柯克所遺下的理念大旗。

● 柯克的立場與理念

柯克所的社群媒體與每日播客節目經常發布他與學生辯論的片段，議題涵蓋氣候變遷、信仰與家庭價值觀。

他主張「性別只有男性與女性兩種」，反對LGBTQ等跨性認同，強烈反對未成年人接受跨性醫療；他長期公開反對多元、公平、共融（DEI）政策，認為DEI本質上是「反向歧視」（reverse discrimination）－即為照顧DEI反而犧牲白人、男性等群體的公平待遇。

柯克2023年在一場「美國轉捩點」的分部活動時表示，雖然每年都會發生不幸的槍械致死案件，但「這是（捍衛擁槍權利）值得的代價」。

柯克對性別、種族與政治的評論常引來自由派的激烈批評。他支持擁槍、反對槍枝管制的立場，也是經常與人論戰的議題之一。

● 川普為何賞識他

柯克與「美國轉捩點」在2024年美國總統大選扮演川普及其他共和黨候選人的催票關鍵角色，也被認為成功幫助川普爭取到數以萬計新選民，從民主黨手中贏回亞利桑那州。

川普勝選後與柯克的關係更形緊密。柯克在川普第一任時就經常造訪白宮出席，今年1月則出席川普第二任的就職典禮，且據紐約時報披露，在1月就職典禮前兩天，柯克與川普一同打高爾夫球。川普就職前拋出格陵蘭應歸美國的驚人之語後，柯克還與川普之子小唐納（Donald Trump Jr.）一同前往格陵蘭。

柯克遇刺時，川普在自家社媒「真實社群」（TruthSocial）宣布這項震驚全美的消息，說「偉大，甚至堪稱傳奇的查理．柯克去世了。沒有任何人比他更了解、更擁有美國年輕人的心」。

● 證明我錯了 柯克堅持理性方式論辯

美國「公共電視網」（PBS）指出，柯克於仍在摸索自身道路的年紀就開始籌劃如何把年輕人思想塑造成保守派。在被西點軍校拒絕後他決定走向政治，18歲在伊利諾州一間車庫裡草創的「美國轉捩點」隨川普的崛起一同壯大，成為「讓美國再次偉大」（MAGA）運動助力。

在校園巡迴活動時，柯克經常在身後掛有「證明我是錯的」（Prove Me Wrong）布條的帳篷下與他人激辯，他善於運用「那你們又有好到哪去呢」這類把問題甩回對方的技巧迎擊挑戰他的進步派與自由派人士。

柯克擅長透過文化上的衝突與衝擊性話題，反擊自由派的思想，他的詞藻天賦在歐巴馬時期已能引起一些大學生共鳴。柯克的言論雖然尖銳，但他選擇透過理性辯論直面自由派，使得許多在他遇害後還批評他製造仇恨的自由派人士遭到非難。