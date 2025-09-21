川普政府取消糧食不安全調查 稱「過度政治化」

美國總統川普政府今天以「過度政治化」為由，宣布取消糧食不安全調查。這是川普當局繼就業數據之後，再次抨擊此類政府調查資料。

法新社報導，美國農業部表示：「在持續審查相關計畫與經濟報告後，未來將停止發布家庭糧食安全報告（Household Food Security Reports）。」

農業部表示，「這項報告已過度政治化，檢討後認為對任務執行已不再需要。」

川普與國會共和黨議員今年大幅改革「營養補充援助計畫」（SNAP），隨後取消上述這項已有30年歷史的調查。獨立分析人士認為，這將使數百萬人無法自計畫中受益。

2023年報告顯示，美國13.5%的家庭面臨「糧食不安全」，這是2014年以來的最高水準。

農業部在聲明中批評調查數據的收集過程，並表示「用於收集數據的問題全屬主觀，並不能準確反映實際的糧食安全狀況。」

聲明中說：「這些數據不準確，目的是為製造一種並不代表農村實際情況的論述，因為在川普政府領導下，目前正經歷貧窮率下降、工資上漲與就業成長。」

目前尚不清楚農業部所指「數據」是否為今年所收集的「糧食不安全」數據，這些數據要到2026年才會公布。

稍早數據顯示美國今年經濟成長減緩，勞動市場緊縮。不過川普認為這些數字不準確，下令解雇勞工統計局局長。

川普後來提名支持他的右派智庫經濟學家安東尼（E.J. Antoni）擔任此一職務。