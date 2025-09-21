快訊

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

竹市清晨車禍再添1死…未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷

川普政府取消糧食不安全調查 稱「過度政治化」

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普。
美國總統川普。

美國總統川普政府今天以「過度政治化」為由，宣布取消糧食不安全調查。這是川普當局繼就業數據之後，再次抨擊此類政府調查資料。

法新社報導，美國農業部表示：「在持續審查相關計畫與經濟報告後，未來將停止發布家庭糧食安全報告（Household Food Security Reports）。」

農業部表示，「這項報告已過度政治化，檢討後認為對任務執行已不再需要。」

川普與國會共和黨議員今年大幅改革「營養補充援助計畫」（SNAP），隨後取消上述這項已有30年歷史的調查。獨立分析人士認為，這將使數百萬人無法自計畫中受益。

2023年報告顯示，美國13.5%的家庭面臨「糧食不安全」，這是2014年以來的最高水準。

農業部在聲明中批評調查數據的收集過程，並表示「用於收集數據的問題全屬主觀，並不能準確反映實際的糧食安全狀況。」

聲明中說：「這些數據不準確，目的是為製造一種並不代表農村實際情況的論述，因為在川普政府領導下，目前正經歷貧窮率下降、工資上漲與就業成長。」

目前尚不清楚農業部所指「數據」是否為今年所收集的「糧食不安全」數據，這些數據要到2026年才會公布。

稍早數據顯示美國今年經濟成長減緩，勞動市場緊縮。不過川普認為這些數字不準確，下令解雇勞工統計局局長。

川普後來提名支持他的右派智庫經濟學家安東尼（E.J. Antoni）擔任此一職務。

川普 美國 農業部

延伸閱讀

川普：委內瑞拉若拒收移民 將付出難以估量代價

Fed降息了…但是否守住獨立性？ 哈佛經濟大師4點分析

川習通話未提台灣？學者解讀：此次通話是要解決很具體的事

經濟日報社論／川普關稅難獲最高法院全面放行

相關新聞

川普政府取消糧食不安全調查 稱「過度政治化」

美國總統川普政府今天以「過度政治化」為由，宣布取消糧食不安全調查。這是川普當局繼就業數據之後，再次抨擊此類政府調查資料

政府停擺危機再現 美參院否決臨時開支法案

美國政府10月停擺風險升高，因兩黨在參院19日在臨時撥款法案上陷入僵局，雙方提出的草案都被對方否決。川普19日告訴記者，...

五角大廈納管媒體 特定資訊不得刊登

美媒Politico十九日報導，五角大廈同日表示，負責報導五角大廈新聞的記者今後若要進入大樓，必須同意不刊登特定消息。此...

政府將關門兩黨互批 共和黨要強渡關山、民主黨促協商

聯邦眾院19日提出短期開支法案，讓本會計年度9月30日結束後，聯邦政府機關能依當前預算規模再運作七周，但參院稍晚拒絕通過...

中國簽證9月30日可線上申請 不適用外交、公務、禮遇簽證

中國駐外使領館9月30日起接受駐在國公民或合法在駐在國居留的其他國家公民在線上申請簽證，民眾不用到現場排隊，可透過中國外...

民調：柯克案後共和黨人認國家方向錯誤暴增 女性達3/4

保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)遭槍擊身亡後不久，美聯社-全國民調中心(AP-NORC)最新民調結果顯示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。