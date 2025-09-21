川普政府取消糧食不安全調查 稱「過度政治化」
美國總統川普政府今天以「過度政治化」為由，宣布取消糧食不安全調查。這是川普當局繼就業數據之後，再次抨擊此類政府調查資料。
法新社報導，美國農業部表示：「在持續審查相關計畫與經濟報告後，未來將停止發布家庭糧食安全報告（Household Food Security Reports）。」
農業部表示，「這項報告已過度政治化，檢討後認為對任務執行已不再需要。」
川普與國會共和黨議員今年大幅改革「營養補充援助計畫」（SNAP），隨後取消上述這項已有30年歷史的調查。獨立分析人士認為，這將使數百萬人無法自計畫中受益。
2023年報告顯示，美國13.5%的家庭面臨「糧食不安全」，這是2014年以來的最高水準。
農業部在聲明中批評調查數據的收集過程，並表示「用於收集數據的問題全屬主觀，並不能準確反映實際的糧食安全狀況。」
聲明中說：「這些數據不準確，目的是為製造一種並不代表農村實際情況的論述，因為在川普政府領導下，目前正經歷貧窮率下降、工資上漲與就業成長。」
目前尚不清楚農業部所指「數據」是否為今年所收集的「糧食不安全」數據，這些數據要到2026年才會公布。
稍早數據顯示美國今年經濟成長減緩，勞動市場緊縮。不過川普認為這些數字不準確，下令解雇勞工統計局局長。
川普後來提名支持他的右派智庫經濟學家安東尼（E.J. Antoni）擔任此一職務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言