五角大廈納管媒體 特定資訊不得刊登

美媒Politico十九日報導，五角大廈同日表示，負責報導五角大廈新聞的記者今後若要進入大樓，必須同意不刊登特定消息。此舉形同要媒體讓出報導決定權，對採訪五角大廈空前設限。

五角大廈發言人帕尼爾十九日透過電郵說，今後記者要簽一份備忘錄才能繼續進入國防部。該備忘錄規定記者不得刊登機密資訊，包括雖沒明確標記為政府機密且敏感度較低的文件。相關規定將在兩到三周內生效。

該備忘錄還指，國防部相關資訊對外發布前須由適當授權官員批准，違規記者的出入證可能遭停權或撤銷。美國防長赫塞斯十九日在社群媒體Ｘ呼籲記者遵守規則，否則就回家。