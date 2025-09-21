政府停擺危機再現 美參院否決臨時開支法案

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國政府10月停擺風險升高，因兩黨在參院19日在臨時撥款法案上陷入僵局，雙方提出的草案都被對方否決。川普19日告訴記者，他覺得美國政府「很可能陷入關門狀態」。

共和黨控制的眾議院先前以些微多數通過了這項法案，但在參院，由於民主黨與共和黨在國家預算上沒有妥協的跡象，民主黨要求增加醫療保險方面的支出，但共和黨拒絕讓步，導致民主黨的法案版本遭到否決。

共和黨版的臨時撥款計畫也僅獲得44票，未達到參議院程序性障礙所需的60票。

儘管共和黨在參眾兩院都占有些微多數，但根據參院規定，他們必須獲得一些反對黨的支持，目前至少需要七名民主黨員的投票。

由於兩院預計下周休會，參議員要到9月29日才會回到國會，要在9月30日會計年度結束前讓政府維持運作，時間已所剩無幾。

然而，即使法案通過，也只是緩兵之計，僅能為聯邦機構提供資金到11月21日。這只會使川普政府未來支出計畫的談判更趨複雜。

