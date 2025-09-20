搶低租金反成肥羊…AI假租屋廣告猖獗 瑞士詐騙受害者倍增

根據瑞士聯邦網路安全局（BACS）統計，過去兩年，針對假房市廣告而受騙的通報數量增加近兩倍，2024年達232件。許多受害者因羞於承認受騙，未向警方報案，實際案件數可能遠高於此。

瑞士近年房市升溫，無論租屋或房屋買賣都交易熱絡，在城市地區更是一屋難求，目前全國平均空屋率約1%，都市地區空屋率更低。而AI技術快速翻新，假房市廣告出現，不少租客因搶租「低租金」的物件而受騙上當。

典型的詐騙手法為「假房東」在住房短缺地區開出低租金的物件，吸引承租者注意，再利用對方怕錯失良機的心態取得信任，「假房東」立刻要求看屋者必須支付押金，以便安排看屋。並且聲稱房東本人在國外不能當面帶看房子，收到款項會立即請人代為處理。

瑞士廣播電視台（SRF）日前推出專題追蹤報導，發現此類詐騙案件的數位網路可溯源至西非，國外詐騙集團藉由AI高科技的翻譯技術將資訊譯成德語或法語，取得瑞士民眾信任。再加上租屋者在無房可看的住房壓力下，容易有「害怕錯過夢想中的房子」的擔憂，更容易上當。最後也沒看到房，也損失了押金。除了經濟損失外，受害者也因此產生了人際信任的傷害。

一名蘇黎世的房東海曼（Thomas Heilmann）接受中央社記者採訪時表示，近幾年瑞士的租屋平台有反詐騙的防治措施。房東將物件上傳網站後，通常當日或隔天就會接到網站的查核電話，確認物件細節與聯絡方式。

海曼強調，租屋者應該了解現在瑞士城市地區的租屋市場幾乎不可能有便宜的物件，千萬別因時間壓力而失去判斷力。