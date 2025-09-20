質疑哈佛大學財務問題 川普政府祭出新限制

美國總統川普政府今天加大施壓哈佛大學，以這所全美最古老、最富有大學的「財務狀況」為由，對這家常春藤盟校取得聯邦學生助學金的能力設下新限制。

路透社報導，美國教育部表示，已將總部位於麻薩諸塞州（Massachusetts）劍橋的哈佛大學列入「加強現金監控」名單。這項異於以往的做法，將迫使哈佛必須先以自有資金發放聯邦學生助學金，才可向教育部請領款項。

川普（Donald Trump）政府近期對多所大學收緊管控，並因聲援巴勒斯坦抗議活動、反對美國盟友以色列攻擊加薩走廊、跨性別政策、氣候倡議及多元、公平與包容（DEI）計畫等議題，威脅削減聯邦撥款。

教育部同時要求哈佛開立3600萬美元的信用保證，以確保其履行財務義務。教育部在一封信中說，近期事件引發對哈佛財務狀況的擔憂，特別提及該校在與白宮衝突期間決定發行債券及裁員。

教育部指出，如果哈佛不配合美國教育部民權辦公室（Office for Civil Rights, OCR）所要求的資料，恐失去所有聯邦學生助學金資格。另有一封函件警告，民權辦公室可能展開執法行動。

民權辦公室正審查哈佛在2023年美國最高法院裁決「平權措施」違憲後，是否仍在大學招生過程中考量種族因素。美國最高法院當時裁決，學校用來增加少數族裔入學人數的平權行動是非法的。

哈佛未回應媒體置評請求。