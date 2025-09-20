快訊

怒槌背板！不滿未受辯論邀請 卓伯源數度闖會場畫面曝光

墊片「消失」疑雲 興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向2公司

淡出演藝圈20年 53歲美魔女「東京擁3房」當包租婆…小鮮肉求加Line

拒絕起訴川普政敵 美聯邦檢察官不堪壓力請辭

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國一名聯邦檢察官今天辭去職務，據傳他因為負責總統川普兩名政敵的調查案而面臨壓力。就在他辭職的數小時前，川普才剛點名要他下台。

紐約時報」和美國其他媒體報導，維吉尼亞州東區聯邦檢察官希伯特（Erik Siebert）透過電子郵件通知員工辭職消息。

就在數小時前，川普在白宮橢圓形辦公室被問及是否會將希伯特解職時，才向媒體表示「我希望他走人」。

紐時報導，希伯特一直面臨起訴川普兩位政敵的壓力，分別是2017年遭川普開除的前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），及紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。

知情官員向「華盛頓郵報」透露，希伯特日前曾向司法部高層表示，他拒絕就柯米被控向國會說謊一事起訴他，同時也表示沒有足夠證據能以抵押貸款詐欺罪名起訴詹樂霞。

根據法新社報導，向來直言批評共和黨籍川普的柯米2017年被川普開除，當時他正負責調查川普競選團隊是否與俄羅斯勾結以影響2016年總統大選。

詹樂霞則曾以紐約州檢察官身分對川普提起一項4.64億美元的訴訟，指控他與旗下公司非法浮報財產價值並操縱房產價值，以獲得優惠的銀行貸款或保險條件。

詹樂霞和其他幾名民主黨籍官員一樣，都被川普親信、聯邦住房金融局（Federal Housing FinanceAgency）局長普爾特（Bill Pulte）指控偽造抵押貸款申請文件。

希伯特畢業於維吉尼亞軍校（Virginia MilitaryInstitute），曾任華府警官，他所領導的團隊約有300名檢察官，管轄區經常處理與國家安全相關的重大案件。

川普 檢察官 紐約時報

延伸閱讀

傳川普擱置對台軍援 顧立雄：台美交流仍按節點進行

川普再收緊新聞自由 五角大廈要求記者承諾不獲取未授權資訊

從赤裸搶劫變雙贏 紐時揭習近平如何以TikTok拉攏川普

川普規定H-1B簽證需付300萬元年費 專家：幾乎肯定違法

相關新聞

政府將關門兩黨互批 共和黨要強渡關山、民主黨促協商

聯邦眾院19日提出短期開支法案，讓本會計年度9月30日結束後，聯邦政府機關能依當前預算規模再運作七周，但參院稍晚拒絕通過...

中國簽證9月30日可線上申請 不適用外交、公務、禮遇簽證

中國駐外使領館9月30日起接受駐在國公民或合法在駐在國居留的其他國家公民在線上申請簽證，民眾不用到現場排隊，可透過中國外...

民調：柯克案後共和黨人認國家方向錯誤暴增 女性達3/4

保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)遭槍擊身亡後不久，美聯社-全國民調中心(AP-NORC)最新民調結果顯示，...

FCC點名 ABC晨間談話節目「觀點」恐是下個遭調查節目

深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)因為在節目中評論保守派網倡議人士柯克(Charlie Kirk)槍擊...

賀錦麗回憶錄批2028年假想敵 曝選副手時夏皮羅野心大

前副總統賀錦麗在將出版的回憶錄裡，批評民主黨內可能有意角逐2028年總統提名的對手；她稱去年挑選副手搭檔時，慮及賓州州長...

美國衛生部委員會新設限 逾65歲打新冠疫苗須先諮詢醫生

由衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)任命的疫苗接種諮詢委員會(Advisory Commit...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。