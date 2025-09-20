快訊

川普喊收回阿富汗「離中國很近」基地 神學士：早就否決美軍駐軍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
華爾街日報19日引述知情人士獨家報導，川普政府官員正與神學士討論，是否在巴格蘭基地重新建立小規模的美軍駐紮，作為反恐行動的前進基地。路透
華爾街日報19日引述知情人士獨家報導，川普政府官員正與神學士討論，是否在巴格蘭基地重新建立小規模的美軍駐紮，作為反恐行動的前進基地。路透

美國總統川普18日與英國首相施凱爾舉行聯合記者會時，突然表示正與神學士（塔利班）談判，尋求重新取得巴格蘭（Bagram）空軍基地。華爾街日報19日引述知情人士獨家報導，川普政府官員正與神學士討論，是否在巴格蘭基地重新建立小規模的美軍駐紮，作為反恐行動的前進基地。

這些人士說，川普出人意料宣布此事，可能是美國推動與神學士關係正常化的更廣泛外交努力一環。美國官員透露，談判由人質事務特使柏勒（Adam Boehler）主導，內容涵蓋可能的囚犯交換、經濟合作協議及安全安排。

該美國官員透露，雙方已討論允許美軍使用喀布爾以北的巴格蘭基地作為反恐行動的「出發點」，可能涉及部署載人軍機或無人機，但新一輪談判仍處於早期階段，目前沒有計畫立即將部隊移回該基地。博勒沒有回應媒體詢問，白宮則將問題轉交五角大廈。

不過，阿富汗外交部高級官員賈拉利（Zakir Jalaly）在社群媒體發文，拒絕美軍可能重返阿富汗的說法，但對其他形式的合作留有餘地。

賈拉利指出，「阿富汗和美國需要保持接觸，可以在互相尊重與共同利益的基礎上發展經濟與政治關係，而無須美軍駐紮於阿富汗」。他強調，阿富汗歷來不接受外國駐軍，這種可能性已在過去的杜哈談判和撤軍協議中被完全否決，「但其他合作的空間依然存在」。

川普18日還提到，希望拿回巴格蘭基地的原因之一是「距離中國製造核武器的地方只有一小時路程。」但一位五角大廈前資深官員表示，美國利用衛星和電子監測來監控中國日益擴張的核武庫，重新駐軍巴格蘭基地不會在情報面帶來顯著優勢。

