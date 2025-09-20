新聞都在跟我作對！川普：97%報導都在抹黑某人不是言論自由

美國總統川普19日再次重申，通篇批評他的電視新聞「非法」，並反駁外界批評他打壓新聞自由，稱「97%報導都在抹黑某人不是言論自由」。

Politico與C-SPAN報導，川普在白宮橢圓辦公室受訪時表示，雖然他堅決支持言論自由，但新聞節目都在跟他作對，會把好消息變成壞消息，「我個人認為這真的違法啦，當97%的報導都是對某人不利時，那就不再是言論自由了，簡直是騙人。」

川普同時還抱怨，2024年選舉勝利與媒體對他的待遇之間存在明顯不對稱，但目前尚不清楚他所引用的統計數據或法律依據。

President Trump: "The newscasts are against me...they'll take a great story and they'll make it bad. I think that's really illegal, personally...When somebody is given, 97% of the stories are bad about a person, that's no longer free speech. That's just cheating." pic.twitter.com/5YJea0whEc — CSPAN (@cspan) September 20, 2025

川普發表評論幾天之前，聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）受訪時，批評迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）深夜脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）談到川普盟友柯克槍擊案的發言不當，並暗示FCC可能會撤銷ABC聯播台的執照，迫使迪士尼懲處金摩，ABC隨後宣布金摩的節目《吉米夜現場》無限期停播。

節目停播後，卡爾進一步表示：「我不認為這會是最後一起案件」，暗示FCC可能針對其他節目採取行動。此舉引發強烈反彈，參議院民主黨領袖舒默要求卡爾下台。CNN報導，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）則在Podcast批評卡爾「極其危險」，並將其部分言論比作「黑幫」手法。

不過，川普仍為卡爾辯護，稱他「了不起」、「是一位偉大的美國人」，並表示不同意克魯茲的看法。他談到卡爾時說：「我認為他是一個勇敢的人，不希望看到電視廣播被非法或不當使用。」