直升機墜華盛頓州 美軍證實4特種部隊人員殉職

美國陸軍一架MH-60黑鷹（Black Hawk）直升機17日在華盛頓州路易–麥科得聯合空軍基地附近墜毀，陸軍官員今天證實，機上4名特種部隊人員全數罹難。

美聯社報導，美國陸軍特種作戰司令部說，這架直升機17日晚間9時左右在路易–麥科得聯合空軍基地（Joint Base Lewis-McChord）以西執行例行訓練時失事。

官員表示，這4名軍人隸屬第160特種作戰航空團（160th Special Operations Aviation Regiment,Airborne）。

有關當局持續救援作業，目前仍在調查事故原因。根據美國國家氣象局（National Weather Service）資料，事發時當地天氣多為晴朗，僅有微弱南風吹拂。

陸軍特種作戰司令部司令布拉加（Jonathan Braga）和陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）均聲明致哀。

華盛頓州自然資源廳表示，直升機墜毀後引發小規模野火，截至今天上午延燒範圍達到0.5公頃，火勢「相當輕微」，現場僅派遣一輛消防車。

這是近年來這支精銳部隊第2起致命墜機事故。2023年一架直升機在地中海東部執行例行空中加油訓練任務時墜毀，造成5名軍人喪生，他們都隸屬於陸軍第160特種作戰航空團。