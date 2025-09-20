直升機墜華盛頓州 美軍證實4特種部隊人員殉職
美國陸軍一架MH-60黑鷹（Black Hawk）直升機17日在華盛頓州路易–麥科得聯合空軍基地附近墜毀，陸軍官員今天證實，機上4名特種部隊人員全數罹難。
美聯社報導，美國陸軍特種作戰司令部說，這架直升機17日晚間9時左右在路易–麥科得聯合空軍基地（Joint Base Lewis-McChord）以西執行例行訓練時失事。
官員表示，這4名軍人隸屬第160特種作戰航空團（160th Special Operations Aviation Regiment,Airborne）。
有關當局持續救援作業，目前仍在調查事故原因。根據美國國家氣象局（National Weather Service）資料，事發時當地天氣多為晴朗，僅有微弱南風吹拂。
陸軍特種作戰司令部司令布拉加（Jonathan Braga）和陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）均聲明致哀。
華盛頓州自然資源廳表示，直升機墜毀後引發小規模野火，截至今天上午延燒範圍達到0.5公頃，火勢「相當輕微」，現場僅派遣一輛消防車。
這是近年來這支精銳部隊第2起致命墜機事故。2023年一架直升機在地中海東部執行例行空中加油訓練任務時墜毀，造成5名軍人喪生，他們都隸屬於陸軍第160特種作戰航空團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言