影／川普宣布美軍打擊國際水域運毒船 擊斃「3名男性毒品恐怖分子」

美國總統川普19日宣布，美軍對一艘位於國際水域的疑似運毒船隻發動致命打擊，並稱該船與一個已被列為恐怖組織的團體有關。

川普在真實社群發布攻擊影像，並寫道：「根據我的命令，戰爭部長下令對一艘屬於指定恐怖組織，在美國南方司令部（USSOUTHCOM）管區運毒的船隻發動致命打擊。」

川普宣稱，情報證實這艘船正在走私非法毒品，沿著已知的毒品走私航道行駛，目的是毒害美國人。他寫道：「這次打擊發生在國際水域，擊斃船上3名男性毒品恐怖分子，沒有美軍在攻擊中受傷。停止在美國販賣芬太尼、毒品和非法藥物、對美國人施行暴力和恐怖行為！！！」

CNN報導，川普宣布此一消息，意味著美軍本月已對疑似毒品走私船隻發動第3次致命打擊，也凸顯川普政府正升高打擊毒品走私的力道。

委內瑞拉19日稍早指控，美國在加勒比海發動「未宣之戰」，呼籲聯合國調查美軍最近幾周的襲擊行動。美國在拉丁美洲最長久的盟友之一哥倫比亞，也嚴厲批評美國在加勒比海的「過度」軍事存在，稱讓整個拉丁美洲陷入不穩定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885