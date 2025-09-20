快訊

人生逆轉學／《兩個爸爸》陳子良再婚 誠實面對不合適的愛

爆炸真相為何？高雄興達電廠疑偷工減料…台電坦承：法蘭墊片消失

台灣海峽今規模5.0地震！氣象署：「32年來最大」屬歐亞大陸板塊內地震

影／川普宣布美軍打擊國際水域運毒船 擊斃「3名男性毒品恐怖分子」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普19日宣布，美軍對一艘位於國際水域的疑似運毒船隻發動致命打擊。照片擷取自 真實社群 / realDonaldTrump
美國總統川普19日宣布，美軍對一艘位於國際水域的疑似運毒船隻發動致命打擊。照片擷取自 真實社群 / realDonaldTrump

美國總統川普19日宣布，美軍對一艘位於國際水域的疑似運毒船隻發動致命打擊，並稱該船與一個已被列為恐怖組織的團體有關。

川普在真實社群發布攻擊影像，並寫道：「根據我的命令，戰爭部長下令對一艘屬於指定恐怖組織，在美國南方司令部（USSOUTHCOM）管區運毒的船隻發動致命打擊。」

川普宣稱，情報證實這艘船正在走私非法毒品，沿著已知的毒品走私航道行駛，目的是毒害美國人。他寫道：「這次打擊發生在國際水域，擊斃船上3名男性毒品恐怖分子，沒有美軍在攻擊中受傷。停止在美國販賣芬太尼、毒品和非法藥物、對美國人施行暴力和恐怖行為！！！」

CNN報導，川普宣布此一消息，意味著美軍本月已對疑似毒品走私船隻發動第3次致命打擊，也凸顯川普政府正升高打擊毒品走私的力道。

委內瑞拉19日稍早指控，美國在加勒比海發動「未宣之戰」，呼籲聯合國調查美軍最近幾周的襲擊行動。美國在拉丁美洲最長久的盟友之一哥倫比亞，也嚴厲批評美國在加勒比海的「過度」軍事存在，稱讓整個拉丁美洲陷入不穩定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國 毒品 川普

延伸閱讀

川普說不准停工！美方擬用「黃金股」否決日企關美國鋼鐵工廠

訴狀冗長浮誇 川普告紐時索賠4570億遭法官駁回

川普告紐時索賠逾4500億 法官駁回批訴狀不恰當

美重振製造業 擬動用日本基金

相關新聞

川普再收緊新聞自由 五角大廈要求記者承諾不獲取未授權資訊

美國國防部在川普第二任期加強對媒體的管控，要求記者簽署承諾書，不得蒐集或持有未經授權的資訊，即便是未分類資料，違者將被撤...

從赤裸搶劫變雙贏 紐時揭習近平如何以TikTok拉攏川普

台灣時間9月19日晚間，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，雙方達成初步共識，將TikTok出售視為「雙贏」交易。這讓...

川普規定H-1B簽證需付300萬元年費 專家：幾乎肯定違法

美國總統川普19日簽署公告，規定公司支付10萬美元費用（新台幣約304.7萬元），才能聘用H-1B簽證的外國工人。

100萬美元一張「川普金卡」！ 川普：預計很快籌1000億美元

美國總統川普19日正式宣布「川普金卡」（the Trump Gold Card），個人一張100萬美元、企業一張200萬...

男子餐廳內暈倒遭店員丟街上…隔日身亡「半身發紫」 老闆拒評論

美國有男子疑因失救致死。當地1名男子在牛排店用餐期間突然暈倒，店員以為他是流浪漢只是睡著而已，便將他抬出店外。直至翌日，有附近美容院的學徒經過現場，發現男子半邊身體發紫、耳朵佈滿螞蟻，於是報警求助，救援人員到場後，證實男子已身亡。

影／川普宣布美軍打擊國際水域運毒船 擊斃「3名男性毒品恐怖分子」

美國總統川普19日宣布，美軍對一艘位於國際水域的疑似運毒船隻發動致命打擊，並稱該船與一個已被列為恐怖組織的團體有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。