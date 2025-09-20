川普說不准停工！美方擬用「黃金股」否決日企關美國鋼鐵工廠

日本製鐵（Nippon Steel）旗下的美國鋼鐵公司（U.S. Steel）計畫伊利諾州的工廠11月停止運作，白宮向朝日新聞證實，美國政府擬行使黃金股的否決權，阻止停產。

華爾街日報最先披露此事，報導說，美國鋼鐵兩周前通知位於美國中西部伊利諾州的鋼板生產工廠的工人，11月停止運作。公司當時表示，仍會持續支付近800名員工的薪資。

得知這項計畫的美國商務部長盧特尼克致電美國鋼鐵執行長布里特（David Burritt），表示美國政府不會允許停產，並傳達總統川普打算行使黃金股的權利。

朝日報導，日本製鐵為了獲得美國政府批准美國鋼鐵的完全子公司化，發行一股賦予美方否決權的「黃金股」。美國政府正是依靠這樣強大的權限，介入公司的經營方針。

美國鋼鐵19日回覆朝日新聞採訪時，表明將維持運作，「我們的目標是保持彈性」，「很高興能找到解決方案」。日本製鐵的發言人回應：「美國鋼鐵持續與美國政府對話，相關的生產據點目前仍在運作。」

朝日報導，根據日本製鐵的說法，透過持有黃金股等，美國政府將有權介入公司名稱變更、生產或雇用移往美國境外、以及關閉或停止現有製造據點運作等事項。日鐵今年6月以141億美元收購美國鋼鐵，並通過美國政府的國安審查。