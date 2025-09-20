快訊

訴狀冗長浮誇 川普告紐時索賠4570億遭法官駁回

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普19日在白宮橢圓辦公室發表講話。美聯社
美國總統川普近日狀告紐約時報、出版商「企鵝藍燈書屋」以及2名紐時記者誹謗，索賠150億美元（約新台幣4570億元），不過，聯邦法官以訴狀充斥謾罵與攻擊性語言，且未能清楚表達訴求為由，拒絕受理，但允許川普在28天內修正後重新提交。

衛報與BBC報導，主審的佛州美國聯邦地方法院法官梅里戴（Steven Merryday）引用聯邦民事訴訟規則第8(a)條，規定訴狀並非「可用來向對手發洩憤怒的受保護平台」，必須包含簡明扼要的訴求陳述，說明原告有權獲得救濟，因此駁回此次提交的訴狀。

梅里戴法官指出，川普提交的訴狀僅指控兩項簡單的誹謗罪名，卻長達85頁，第一項指控直到第80頁才出現，第二項則在第83頁。即便以最寬鬆的標準解讀第8條，且假設川普的指控屬實，該訴狀撰寫方式仍違反法院規則，「明顯不當且不可受理。」

法官的裁定並未涉及指控的真偽或訴求的有效性，但指出訴訟中有許多內容往往重複，且帶有對川普的讚美，但實屬多餘。此外，「還有更多持續不斷、詳盡、浮誇且拖沓冗贅細節的指控」。川普總統及其律師均未回應裁決。

