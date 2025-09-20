快訊

現代-LG廠事件致H1B簽證須10萬美元年費 美商長：企業決定誰回家

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國探員日前突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中超過300人是疑似在美非法工作的韓國人。(美聯社)
美國總統川普19日宣布，企業每年要支付10萬美元申請H1B專業人士簽證；美國商務部長盧特尼克表示，美國只需要有價值的人，指企業必須決定誰值得他們付出10萬美元的年費，誰需要回家。

美國探員日前突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中超過300人是疑似在美非法工作的韓國人。業界指出，這都是因為多年來美國發給專業工作人員的 H1B 簽證不足問題未獲解決；更凸顯川普推動擴大在美製造與強硬掃蕩非法移民間的扞格。

川普19日簽署行政命令，正式宣佈川普金卡之後，他同時也簽署一項公告（Proclamation），要求企業每年支付10萬美元來申請H1B專業人士簽證。

公告中提到，美國的科學、科技、工程、數學領域相關的勞工自2000年起至2009年呈倍數成長，從120萬人成長至250萬人，但相關就業率卻只成長44.5%；在電腦和數學相關的工作中，外國勞工的比例從2000年的17.7%成長至2019年的26.1%；公告指出，關鍵在於對於H1B專業人士簽證的濫用。

公告並認為，美國企業將資訊科技的工作外包給薪資更低廉的外國勞工，傷害到美國勞工的權益，也讓相關領域的大學畢業生找不到工作。

公告舉例說，有報告指出，一家軟體公司在2025年取得5000張H1B專業人士簽證，同時宣布開除1.5萬名勞工；另一家資訊科技公司2025年取得1700張H1B專業人士簽證，也於7月宣布在奧勒岡州開除2400名勞工。

白宮發布的事實清點指出，H1B專業人士簽證申請者必須支付10萬美元，除非國土安全部基於國家利益認定豁免。

盧特尼克指出，企業必須決定，所雇用的外國勞工是否值得10萬美元的年費，不然就該讓他們回家，改雇用美國人；盧特尼克說，該停止不合理的做法，讓人用免費的簽證進入美國；盧克尼克表示，總統的態度非常清楚，美國只收留有價值的人。

根據華盛頓郵報報導指出，企業依靠H1B專業人士簽證來雇用專業的外國勞工，尤其是在科學、科技的領域，科技企業更是該簽證最大的受益者，但製造業、金融業、教育、零售和醫療照護等產業也都受惠。

華盛頓郵報指出，每年約發出8.5萬張新的H1B專業人士簽證，美國政府去年收到42.5萬的簽證申請，申請者透過抽籤決定是否拿到簽證；華盛頓郵報指出，根據國土安全部統計，去年有超過70%的H1B專業人士簽證持有者在印度出生；中國人在新發的簽證中占12%，包括菲律賓、加拿大和南韓等國籍，也是簽證的主要領取人。

美國商務部長盧特尼克。（路透）
川普再收緊新聞自由 五角大廈要求記者承諾不獲取未授權資訊

美國國防部在川普第二任期加強對媒體的管控，要求記者簽署承諾書，不得蒐集或持有未經授權的資訊，即便是未分類資料，違者將被撤...

從赤裸搶劫變雙贏 紐時揭習近平如何以TikTok拉攏川普

台灣時間9月19日晚間，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，雙方達成初步共識，將TikTok出售視為「雙贏」交易。這讓...

川普規定H-1B簽證需付300萬元年費 專家：幾乎肯定違法

美國總統川普19日簽署公告，規定公司支付10萬美元費用（新台幣約304.7萬元），才能聘用H-1B簽證的外國工人。

100萬美元一張「川普金卡」！ 川普：預計很快籌1000億美元

美國總統川普19日正式宣布「川普金卡」（the Trump Gold Card），個人一張100萬美元、企業一張200萬...

男子餐廳內暈倒遭店員丟街上…隔日身亡「半身發紫」 老闆拒評論

美國有男子疑因失救致死。當地1名男子在牛排店用餐期間突然暈倒，店員以為他是流浪漢只是睡著而已，便將他抬出店外。直至翌日，有附近美容院的學徒經過現場，發現男子半邊身體發紫、耳朵佈滿螞蟻，於是報警求助，救援人員到場後，證實男子已身亡。

影／川普宣布美軍打擊國際水域運毒船 擊斃「3名男性毒品恐怖分子」

美國總統川普19日宣布，美軍對一艘位於國際水域的疑似運毒船隻發動致命打擊，並稱該船與一個已被列為恐怖組織的團體有關。

