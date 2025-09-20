現代-LG廠事件致H1B簽證須10萬美元年費 美商長：企業決定誰回家

美國總統川普19日宣布，企業每年要支付10萬美元申請H1B專業人士簽證；美國商務部長盧特尼克表示，美國只需要有價值的人，指企業必須決定誰值得他們付出10萬美元的年費，誰需要回家。

美國探員日前突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中超過300人是疑似在美非法工作的韓國人。業界指出，這都是因為多年來美國發給專業工作人員的 H1B 簽證不足問題未獲解決；更凸顯川普推動擴大在美製造與強硬掃蕩非法移民間的扞格。

川普19日簽署行政命令，正式宣佈川普金卡之後，他同時也簽署一項公告（Proclamation），要求企業每年支付10萬美元來申請H1B專業人士簽證。

公告中提到，美國的科學、科技、工程、數學領域相關的勞工自2000年起至2009年呈倍數成長，從120萬人成長至250萬人，但相關就業率卻只成長44.5%；在電腦和數學相關的工作中，外國勞工的比例從2000年的17.7%成長至2019年的26.1%；公告指出，關鍵在於對於H1B專業人士簽證的濫用。

公告並認為，美國企業將資訊科技的工作外包給薪資更低廉的外國勞工，傷害到美國勞工的權益，也讓相關領域的大學畢業生找不到工作。

公告舉例說，有報告指出，一家軟體公司在2025年取得5000張H1B專業人士簽證，同時宣布開除1.5萬名勞工；另一家資訊科技公司2025年取得1700張H1B專業人士簽證，也於7月宣布在奧勒岡州開除2400名勞工。

白宮發布的事實清點指出，H1B專業人士簽證申請者必須支付10萬美元，除非國土安全部基於國家利益認定豁免。

盧特尼克指出，企業必須決定，所雇用的外國勞工是否值得10萬美元的年費，不然就該讓他們回家，改雇用美國人；盧特尼克說，該停止不合理的做法，讓人用免費的簽證進入美國；盧克尼克表示，總統的態度非常清楚，美國只收留有價值的人。

根據華盛頓郵報報導指出，企業依靠H1B專業人士簽證來雇用專業的外國勞工，尤其是在科學、科技的領域，科技企業更是該簽證最大的受益者，但製造業、金融業、教育、零售和醫療照護等產業也都受惠。