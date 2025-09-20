參院否決臨時開支法案 美國政府停擺危機再現

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國聯邦參議員今天未能通過一項臨時開支法案共和黨人正急於避免政府停擺，並試圖化解總統川普面臨的政治挑戰。

法新社報導，由共和黨控制的聯邦眾議院先前以些微多數通過了這項法案，但在參院，由於民主黨與川普的共和黨在國家預算上沒有妥協的跡象，法案遭到否決。

由於兩院預計下週休會，參議員要到9月29日才會回到國會，要在9月30日會計年度結束前讓政府維持運作，時間已所剩無幾。

政府關門將導致非必要的業務開始停擺，數以十萬計公務員將暫時無薪可領。

參院的法案遭到否決，只有1名民主黨人投下贊成票，遠不及今年3月共和黨面臨上一個支出期限時，有10名民主黨員協助他們通過法案的情形。

當時的投票引發民主黨內部強烈不滿，許多成員指責中間派參議員對川普的右翼政策視而不見。

共和黨在國會兩院都占有些微多數，但根據參院規定，他們必須獲得一些反對黨的支持，在這種情況下，至少需要7名民主黨員的投票。

眾院共和黨人今天警告稱，他們的成員在支出期限前不會回到國會，迫使參院必須再次投票並接受他們的提案，否則就會導致政府停擺。

在川普和他極度忠誠的共和黨全力推行右翼政策之際，這次的僵局給了民主黨一個難得的施力點。

然而，即使法案通過，也只是緩兵之計，僅能為聯邦機構提供資金到11月21日。

這只會推遲關於川普政府未來支出計畫的更複雜談判。眾院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）和參院少數黨民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）表示，這項計畫「未能滿足美國人民的需求」。

