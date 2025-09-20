川普再收緊新聞自由 五角大廈要求記者承諾不獲取未授權資訊

美國國防部在川普第二任期加強對媒體的管控，要求記者簽署承諾書，不得蒐集或持有未經授權的資訊，即便是未分類資料，違者將被撤銷採訪證。此舉延續過去數月對媒體及軍方人員的嚴格限制，也凸顯川普任內對「洩密」高度敏感。新規涵蓋媒體進出限制與訊息掌握規範，若拒簽將無法長期採訪國防部。

華盛頓郵報報導，美國國防部再次收緊對媒體的管控，19日宣布將要求五角大廈採訪記者簽署承諾書，保證不蒐集任何未經授權公開的資訊，即便是未分類資料。違反規定的記者，其新聞採訪證將被撤銷。

根據最新政策，國防部可視任何記者為安全威脅而撤銷採訪證。持有機密或未經授權的資訊，即可能成為撤證的理由。

文件中寫道：「國防部致力於透明度，以促進問責和公眾信任。然而，即便是未分類的資料，也必須經過適當授權官員批准才能對外公開。」文件使用將國防部重新命名為「戰爭部（DoW）」的縮寫。

新政策長達17頁，規定希望在五角大廈採訪的媒體，必須簽署協議，限制在大樓內的行動，並明確規範不得蒐集或持有未授權的資訊。拒絕簽署協議的媒體，將被撤銷或拒發長期採訪證。

這項政策被認為是川普政府在媒體管理上的又一次升級行動，也凸顯其對洩密事件的高度警惕。過去數月，國防部對媒體及軍方人員的限制措施已經逐步加強，包括縮減軍方發言人的對外發言權限，並強化資訊審核機制。