TikTok交易分一杯羹？華爾街日報：川普政府將向投資人收數十億美元

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平19日通話，批准TikTok交易的初步框架。華爾街日報獨家報導，作為收購TikTok美國業務控制權這項複雜交易的一環，川普政府預計將向投資者收取數十億美元費用。

美國政府近日同意成為英特爾的最大股東，並向輝達收取銷售中國特供版AI晶片收入的15%，以換取出口許可。知情人士表示，TikTok交易的投資者將向政府支付這筆費用，以獲得與中國談判交易的資格。由於磋商仍在進行，最終架構和付款金額尚未敲定，但費用總額可能達到數十億美元。

川普曾提到聯邦政府可以從TikTok交易收費，但未具體說明可能高達數十億美元；對於安排交易來說，這是一筆巨額款項。他在18日表示，美國將獲得一筆巨額附加費，「我稱之為附加費，就因為安排這筆交易，我不想完全放棄這筆錢」。

川普19日在橢圓辦公室進一步表示：「TikTok交易進展順利，還沒有完全談妥，但我們會得到一些好處。」他並強調，考量到交易規模、資金以及政府投入的努力，獲取補償很合理。

一般而言，投資銀行收取的顧問費用通常不到交易總額的1%，且隨著金額愈大，比例會進一步下降。TikTok的美國業務價值可能達數十億美元，具體數字取決於交易最終結果。然而，若收取的費用達到極高金額，將在歷史上前所未有。

此外，TikTok交易的地緣政治敏感性也使其成為異例。川普曾以此理由，為美國政府從輝達中國特供版晶片收入中抽成的做法辯護。不過，美國政府一向不會對國安審批或出口許可收取費用，一些律師質疑此舉可能違法。