從赤裸搶劫變雙贏 紐時揭習近平如何以TikTok拉攏川普

台灣時間9月19日晚間，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，雙方達成初步共識，將TikTok出售視為「雙贏」交易。這讓川普可向年輕選民宣稱勝利，而中國則換取在關稅、科技與台灣等議題上的談判空間。北京長期將 TikTok當作可割捨的籌碼，此次出手亦為下月元首峰會鋪路。若川普訪中，將強化習近平國內威信，並傳遞「美國更需要中國」訊號。多年來，中國官員痛批美方要求TikTok母公司出售美國業務是「赤裸裸的搶劫」，如今中國官媒卻將協議稱作「雙贏」。

紐約時報分析，對北京而言，這項讓步等於替川普營造勝利舞台。TikTok這款川普視為連結年輕選民、助他成功連任的重要平台，如今得以在美國繼續運作，川普便能宣稱自己捍衛了選民權益。而中國則藉此換取更多談判空間，集中於關稅、科技與台灣等核心議題。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示：「如果中國能以小讓步換取更正面的氛圍與更佳的中美關係，他們會樂意這麼做。」

這次TikTok協議與通話，已為下月可能舉行的元首會晤鋪路，這將是川普第二任期的首次面對面會談。北京希望主場迎接川普，但也可能選擇在南韓的APEC峰會場邊碰面。

對中國來說，TikTok一直只是談判籌碼。相較於美方的出口管制與關稅壓力，TikTok的命運顯得次要。其演算法也已不若五年前般具突破性，因此被北京視為「可割捨的讓步」。

雪城大學中國研究中心主任古耶爾基夫指出，中國多年來將TikTok爭議擱置，就是留待適當時機解決。如今出手，成本比當初低得多，卻能製造最大化的妥協效果。

北京判斷，眼下正是打出這張牌的時機。中國掌控近九成全球稀土磁體加工，對電動車、風力發電機、戰機等產業至關重要。憑藉這項優勢，北京在與川普互動時握有更多籌碼。

清華大學經濟學者李稻葵強調：「中國方面更有經驗，也更能忍耐，戰術上更靈活。他們清楚美國要什麼，也懂得川普的談判風格。」

為拉攏川普，中國已承諾增加美國黃豆進口，並考慮採購波音飛機。不過，中方若要兌現，必須動作迅速。今年黃豆收成已近尾聲，波音訂單也快速被填滿。更大的風險在於，川普一向難以預測。

孫韻警告，中方深知若付出承諾卻遭美方「反悔」，將讓習近平蒙羞。儘管如此，習近平在這通電話中仍展現信心。他近期先後與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩同台閱兵，又在天津舉辦安全峰會迎接印度總理莫迪，展現中國外交網絡。

川普若真的訪中，將進一步強化習近平在國內的威信，傳遞「連美國總統也主動登門」的訊號，有助於北京在艱困的經濟復甦期凝聚民心。

美國國際危機組織專家魏恩指出：「中國已展示，美國更需要中國。」