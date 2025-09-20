川普規定H-1B簽證需付300萬元年費 專家：幾乎肯定違法

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普19日在白宮橢圓辦公室展示簽署的行政命令，授權新的川普金卡計畫。歐新社
美國總統川普19日簽署公告，規定公司支付10萬美元費用（新台幣約304.7萬元），才能聘用H-1B簽證的外國工人。

華爾街日報與NBC新聞報導，H-1B簽證申請將新增每年10萬美元的費用，此舉是為了遏制川普政府所稱科技公司利用該制度規避雇用美國勞工。目前，申請人僅需支付小額費用進入抽籤，中籤者再繳交更高費用，提交完整申請以供審核。

川普在橢圓辦公室表示，「我們有人進來，很多時候都是很成功的人，或者什麼的，而不是直接從邊境走進來。」他還說，科技公司會對這些變動感到高興，「我認為他們會非常高興，每個人都會高興」。

H-1B簽證允許企業短期聘用外國專業人員，多數來自印度，主要從事軟體開發、電腦科學與工程等領域。美國科技公司的領導人在川普的第二任期中經常與他會面，亞馬遜、谷歌和特斯拉都是使用H-1B簽證最多的公司之一，此一計畫雙方產生分歧。

商務部長盧特尼克表示，提高費用的目的在於確保企業「優先雇用美國人，並吸引世界頂尖人才進入美國」。他強調：「科技公司已經同意，我們也與他們充分討論過。」

目前尚不清楚白宮這項新措施是否會面臨法律挑戰。一般而言，簽證費用必須經國會制定，或透過正式監管程序徵收，需經過數月的公開徵詢與意見回饋。

美國移民委員會（American Immigration Council）資深研究員瑞奇林-梅爾尼克（Aaron Reichlin-Melnick）在社群媒體發文表示，此舉「幾乎肯定違法，並很可能在法庭上被推翻」。他指出：「國會只授權政府設置費用以收回審核申請的成本，並沒有任何法律授權允許徵收旨在限制簽證使用的費用。」

相關新聞

川普再收緊新聞自由 五角大廈要求記者承諾不獲取未授權資訊

美國國防部在川普第二任期加強對媒體的管控，要求記者簽署承諾書，不得蒐集或持有未經授權的資訊，即便是未分類資料，違者將被撤...

從赤裸搶劫變雙贏 紐時揭習近平如何以TikTok拉攏川普

台灣時間9月19日晚間，中國國家主席習近平與美國總統川普通話，雙方達成初步共識，將TikTok出售視為「雙贏」交易。這讓...

美國總統川普19日簽署公告，規定公司支付10萬美元費用（新台幣約304.7萬元），才能聘用H-1B簽證的外國工人。

100萬美元一張「川普金卡」！ 川普：預計很快籌1000億美元

美國總統川普19日正式宣布「川普金卡」（the Trump Gold Card），個人一張100萬美元、企業一張200萬...

男子餐廳內暈倒遭店員丟街上…隔日身亡「半身發紫」 老闆拒評論

美國有男子疑因失救致死。當地1名男子在牛排店用餐期間突然暈倒，店員以為他是流浪漢只是睡著而已，便將他抬出店外。直至翌日，有附近美容院的學徒經過現場，發現男子半邊身體發紫、耳朵佈滿螞蟻，於是報警求助，救援人員到場後，證實男子已身亡。

TikTok交易分一杯羹？華爾街日報：川普政府將向投資人收數十億美元

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平19日通話，批准TikTok交易的初步框架。華爾街日報獨家報導，作為收購TikTok...

