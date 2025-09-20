100萬美元一張「川普金卡」！ 川普：預計很快籌1000億美元

美國總統川普19日正式宣布「川普金卡」（the Trump Gold Card），個人一張100萬美元、企業一張200萬美元；川普說，他們預期川普金卡將很快籌得逾1000億美元的收入。

川普今年上台後提出金卡簽證的概念，允許外籍人士以重金取得居留許可，原本預計一張金卡為500萬美元。

川普19日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上說，他們很榮幸宣布川普金卡，個人可以以100萬美元取得、企業可以以200萬美元取得。

川普說，美國長年來有上百萬名非法移民入境，美國的移民系統已經崩壞。

川普說，川普政府預期川普金卡將很快會籌得逾1000億美元的收入，這些資金將被用來減稅、資助發展計畫，並減少美國的債務。

目前在川普金卡的網站上指出，有分成金卡和白金卡兩種：金卡在繳交手續費，並通過美國國土安全部審查後，個人申請者必須捐出100萬美元，以快速取得美國居留身分；白金卡在繳交手續費，並通過美國國土安全部審查後，申請者須捐出500萬美元，就能在美國待至多270天，其非美國收入不必繳稅。